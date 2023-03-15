走量车型打头阵、2025年下半年开始量产、随后的24个月内至少投产6款车型，宝马集团在今天举行的2023年财报年会上首次揭秘新世代车型产品规划！全新开发的电子电气架构、全新的高效电驱和电池系统、全新的循环永续标准——新世代车型将是宝马集团全力以赴电动化的中流砥柱，在“电动化、数字化、循环永续”三个战略方向为宝马树立新的标杆。

根据计划，宝马集团将从2025年下半年开始投产新世代车型。在随后的24个月内将有至少6款新世代车型实现量产，包括一款运动型多功能车（SAV）和一款BMW 3系所在细分市场的纯电轿车。也就是说，新世代车型的首发阵容将专注在宝马品牌的核心细分市场。

宝马集团董事长齐普策在本次财报年会上表示：“历经考验的雄厚实力、面向未来的创新科技和2025年投产的新世代车型将奠定我们持续成功的基础。”

新世代车型的到来标志着宝马的电动化进程开启了第三阶段，并将成为宝马电动化全速前进的中坚力量。结合各国市场条件以及全球供应链的发展情况，宝马集团预计在2030年之前，纯电动车型将占据集团全球年度交付量的50%以上，并有望在全球市场实现累计交付超过1000万辆纯电动车。

新世代车型将基于完全为纯电动车设计的架构和全新的设计语言，并具备三大特点：1）全新开发的电子电气架构，以及全新的用户界面和人机交互概念；2）全新开发的、具有高性能和显著效率提升的电驱和电池系统。3）产品全生命周期的循环永续水平达到一个新高度。这是宝马集团“电动化、数字化、循环永续”战略方向的集中体现，相关技术将是宝马未来整个产品线的发展基础。