美国本田汽车公司的数据中心将通过新型固定式燃料电池满足其备用电源需求。新发电机是本田的概念证明，它将为其位于加利福尼亚州托伦斯的中心提供绿色电力。固定式燃料电池取代了之前的柴油发电机，将用于确保重要的计算位置永远不会断电，即使在停电期间，也可能会导致数据损坏。

该燃料电池现已全面投入使用，容量约为 500 千瓦，燃料为液态氢。它用它为数据中心发电，唯一的排放物是水蒸气，这与它所取代的柴油发电机不同。在一段视频中，本田展示了固定式燃料电池的构成，如果内部结构看起来有点像氢动力汽车的动力总成，那是因为它确实如此。燃料电池重复使用了之前租用的八辆 Clarity 燃料电池汽车的动力传动系统。

这些车辆的回收将帮助本田实现其到 2050 年成为完全“循环”或资源循环社会的一部分的目标。为此，它希望通过此类项目最大限度地延长其产品的使用寿命。作为示范计划的一部分，本田正在与通用汽车合作开发其下一代燃料电池系统。这些将用于未来的氢气发电机，以及计划于 2024 年推出的燃料电池电动本田 CR-V 。

固定式燃料电池项目负责人 Koji Moriyama 表示：“我们相信氢燃料电池在备用电源和抵消潜在峰值功率事件方面前景广阔。” “通过在固定发电等各种应用中安装和利用我们的核心技术燃料电池系统，本田旨在刺激氢气的使用并为潜在的商业客户提供清洁能源。”