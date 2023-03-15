一项新的研究表明，内燃机驱动的汽车销量在 2017 年达到顶峰，并且永远不会回到之前的水平。彭博社进行的一项分析显示，内燃机乘用车销量在 2017 年达到顶峰，包括传统混合动力汽车在内，销量达到 8600 万辆。与此同时，同年售出超过 100 万辆纯电动和插电式混合动力汽车。

与 2022 年的差异非常明显。去年，内燃机汽车销量下降近 20% 至 6900 万辆，而插电式混合动力汽车销量飙升至 290 万辆，纯电动汽车销量跃升至 750 万辆。北美、欧洲、中国等主要市场均呈现相同趋势。例如，2017 年，中国售出了 2422 万辆内燃机汽车，而插电式混合动力汽车和纯电动汽车的销量分别为 11 万辆和 4.2 万辆。2022 年，内燃机汽车销量下降至 1747 万辆，而插电式混合动力汽车销量上升至 148 万辆，纯电动汽车销量增长至 460 万辆。

彭博社预计其他市场也将基本遵循这一趋势。例如，在东南亚，未来几年电动汽车的销量将不断增加，并且很可能会超过内燃机汽车的销量增长。此外，预计未来几年印度销售的电动汽车数量将大幅增长，从 2021 年的 15,000 辆跃升至 2022 年的近 50,000 辆。在墨西哥和巴西，新车销量基本持平。非洲是唯一一个 2023 年内燃机汽车销量可能比 2022 年水平小幅增长的大陆。

研究人员最终认为，随着道路上电动汽车数量的持续激增，全球内燃机汽车保有量将在未来三年内保持相对稳定，然后从 2026 年开始下降。