Mack Trucks发布了 Mack MD Electric，这是该公司在卡车运输行业中型车领域的首款电动汽车。MD Electric 将补充其高效的柴油动力 MD 车型兄弟车型，该车型自 2020 年推出以来客户需求不断增长。在 Mack 中型产品阵容中增加一款零尾气排放电池电动汽车也支持公司的长期可持续发展目标。

MD Electric 是 Mack Trucks 向行业推出的第二款电动汽车。第一个是 Mack LR Electric，它于 2021 年 12 月投产。

Mack MD Electric 将像其 6 级和 7 级柴油机一样提供。6 级车型的额定总重量 (GVWR) 为 25,995 磅，7 级车型的额定总重量 (GVWR) 为 33,000 磅。两种型号均免征 12% 的联邦消费税 (FET)。Mack MD Electric 将在弗吉尼亚州罗阿诺克谷的 Roanoke Valley Operations (RVO) 生产，Mack 于 2020 年在那里开始生产 Mack MD 系列。

MD Electric 的三相永磁同步电机和所有车载附件均由 150kWh 或 240kWh 配置的镍锰钴 (NMC) 氧化物锂离子电池供电。NMC 电池预计可提供 150 和 230 英里（241 和 370 公里）的续航里程。MD Electric 可以通过交流或直流充电装置充电。再生制动系统有助于从车辆每天多次停车中回收能量。Mack 将最大有效载荷指定为 19,400 磅，相当于 8.8 吨。

Mack MD Electric 专为中型应用而开发，同样注重可靠性、耐用性和生产力，满足客户对 Mack 卡车的期望。MD Electric 的设计具有其柴油动力同类产品的重型质量，提供 4×2 配置，具有锋利的车轮切割，可在狭窄的城市环境中增强机动性。