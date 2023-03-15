零排放 RV（休闲车）初创公司 Lightship 推出了其首款拖车。Lightship L1 配备电池供电驱动器，无需（大量）更多燃料或电力即可帮助牵引它。其背后是前特斯拉工程师。

这些特斯拉团队成员之一是 Ben Parker，他现在是 Lightship 的首席执行官。他在特斯拉担任了五年的电池工程师，并参与了 Model 3 的研发工作。他与担任 Lightship 总裁的 Toby Kraus 共同创立了这家 e-RV 初创公司。克劳斯还曾在特斯拉工作，最初是在财务部门和 Model S 部门工作。2016 年，他转到 Proterra（也是由一位前特斯拉员工领导），负责部署该公司的重型电动汽车技术。虽然他们都提到将他们的经验带入房车市场，但他们都没有提到直接的技术转让。事实上，规格数据仍然很少，但有目标。

Lightship L1 的空气动力学性能是传统拖车的三倍。该公司还强调专有推进力。凭借高达 80kW 的车载电池容量，该驱动器允许拖车自行推进并实现牵引车接近零的续航里程或效率损失。而且，我们可以补充说，Lightship 似乎是为了通过其全景窗口获得更好的视野而设计的。在线图片还显示了一个光伏屋顶，Lightsip 将其描述为“住宅规模”。该公司指定 3 kW 的太阳能可用于满足露营者的生活需求。根据 Lightship 的说法，“不妥协”的电池系统存储的电量足以支持一周的离网生活而无需充电。

这对首席执行官帕克来说是一个至关重要的特征，当新冠来袭时，他开始了 6,000 英里的“一部分是自我反省，一部分是商业研究”的公路旅行。他发现“低效、不可靠的产品设计和依赖有气味、嘈杂的气体或丙烷发电机的动力体验（会）从根本上阻碍户外旅行的美妙体验”。

更何况，帕克嗅到了商机。“十分之一的美国家庭拥有房车，但房车行业几十年来都没有经历过创新，”首席执行官如是说。然而，我们想在这里从我们的档案中加入RV 标签，因为一段时间以来，人们一直在尝试使娱乐休闲产业电气化。尽管如此，这种尺寸和风格的拖车还是新的，Lightship 目前正在制作原型。Lightship 正在努力将起始价格定为 125,000 美元或联邦税收抵免后的 118,400 美元，并计划于 2024 年底开始生产。