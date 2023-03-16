动点出海获悉，新加坡农业科技初创公司Agros已于近日宣布获得了一笔270万美元的Pre-A轮融资。

据了解，这笔融资由Gaia Impact Fund和Schneider Electric Energy Access Asia联合领投，并得到了Wavemaker Impact、Silverstrand Capital、Circle Capital、新加坡房地产门户独角兽PropertyGuru创始人等的参投。

Agros成立于2019年，主要致力于帮助种植业农民群体增产减排（碳排放）。具体而言，Agros会通过旗下太阳能驱动的水泵灌溉解决方案Agrosolar和土壤质量改善解决方案Agrosoil来提升农民的作物产量以及减少种植过程中的能源消耗。

其中，Agros指出，基于这两种种植解决方案，农民群体可以平均降低20%的投入成本，并从中得到30%的产量提升。

而作为Agros市场背景，据该公司指出，不断上涨的燃料和肥料价格正在推动农民转向更可持续和高效的种植方式。基于这一现状，Agros称，过去的一年间，公司的收入同比增长了4倍。

目前，Agros已同柬埔寨和缅甸的1500位农民展开了合作，并为其带来了150多万美元的利润提升以及5000吨的碳减排量。

针对这笔资金的用途，Agros表示将推进在现有市场的覆盖水平，扩大团队规模，并计划进入一个新的东南亚国家。此外，Agros透露，也将继续提升公司在新加坡的影响力，从而在接下来吸引投资者的关注。