汉EV冠军版、唐DM-i冠军版揭开产品真容。其中，纯电轿车天花板汉EV冠军版以色彩、底盘、体验三大焕新，树立旗舰新标杆，并全面覆盖20~30万区间，让更多用户邂逅高端纯电的生活之美。中国旗舰SUV能效标杆唐DM-i冠军版坐拥色彩、驾乘、智能、舒享四大进阶卖点。

其中，汉EV冠军版建议零售价为20.98~29.98万元，唐DM-i冠军版建议零售价为20.98~23.38万元，同时两款车型为用户准备了2大无忧购车政策、1大无忧用车保障、5大专属贵宾服务、5大智联在线服务等多重购车礼遇。

汉EV自问世以来，在安全、性能、豪华、科技四大维度，都为新能源汽车，树立了全新标杆，并以累计18次的OTA升级，彰显全生命周期高产品价值。汉EV冠军版再度进化，携三大焕新而来，打造旗舰纯电轿车新标杆！色彩方面，其推出全新冰川蓝车色，使用巴斯夫两大核心材料技术，让色彩呈现具有金属质感的流动性，视觉效果轻盈、纯净。这是一种有生命力的颜色，淋漓尽致烘托出其国潮设计之美，更具视觉享受。

此外，汉EV冠军版中5G速联、全车四音区智能语音交互、手机NFC车钥匙、宽温域高效热泵空调、电动尾门、主驾座椅通风/加热、前排隔热隔音玻璃+后排黑色隐私玻璃均为全系标配，更有方向盘加热、智能香氛、最大功率6.6kW的VTOL移动电站、BSD盲点监测系统、W-HUD抬头显示等高阶配置配备在中高配车型上，如虎添翼，带来体验焕新！汉EV冠军版，起步即高配，由内而外全面领先，打造出了迄今为止最好的产品，再度提升旗舰产品价值。

唐DM-i冠军版搭载DM-i超级混动技术，兼具“快、省、静、顺、绿”五大优势。其亏电状态下油耗仅需5.5L/100km，可油可电，综合续航可达1050km，同时坐拥图书馆级静谧性、无限接近于纯电的驾乘体验、免购置税上绿牌的政策优势。同时，唐DM-i冠军版更打造出豪华大七座，百变大空间，彻底颠覆20万级SUV用车体验。

延续成功基底，唐DM-i冠军版带来四大进阶，全系标配十大核心高阶配置！颜值上，冰川蓝配色也将加入，带来外观进阶，给用户极致审美体验。在驾乘质感方面，唐DM-i冠军版全系标配FSD可变阻尼悬架系统、铝合金多连杆悬架，驾乘体验全面升级。同时，唐DM-i冠军版轮辋造型焕新，轮胎规格升级为255/50 R20，进一步增强轮胎抓地力并全面加强乘坐舒适性。

智能配置上，唐DM-i冠军版全系标配手机NFC车钥匙，为用户提供多样开、闭锁方式。车机则标配DiLink 4.0(5G)智能网联系统，支持5G速联、双频定位等技术，兼具高带宽、低时延、大容量等优势，打造出“更智能、更高效、更人性”的无限畅享智能座舱。同时，BSD盲点监测、W-HUD抬头显示两大配置“上车”，主动安全再加强，以科技为出行保驾护航。

此外，唐DM-i冠军版换装最大40kW双口快充，30%-80%SOC充电时长缩短至22min，更有HiFi级丹拿音响，带来殿堂级音乐品质。而全车四音区智能语音交互、VTOL移动电站（6.6kW）、智能电动尾门（含位置记忆功能）、主/副驾座椅通风/加热、前排隔热隔音玻璃+后排黑色隐私玻璃均是标配，唐DM-i冠军版为用户带来更加全面的舒享出行体验。

总结：

巅峰之上，再造巅峰，汉唐双旗舰冠军版，全面颠覆20~30万元主流价位轿车与SUV市场，以顶级核心技术赋能，只为超越用户期待，提供颠覆性的、全场景用车体验！随着两款车型的加入，比亚迪王朝双旗舰正引领着中国品牌向20万级、30万级两大主流中高端市场发起战略总攻，颠覆合资燃油车，拿回属于中国制造的至高荣耀！