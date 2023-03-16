近日，苏州集视医疗科技有限公司（简称“集视医疗”）宣布完成由远毅资本独家投资的天使轮融资。资金将用于其自研的基于混合现实XR技术的视觉训练方法的研发与落地。

集视医疗成立于2020年，是一家以产学研联动为抓手，致力于常见眼病治疗与防控的整体解决方案的高新技术企业。当前公司产品已覆盖了弱视、干眼和眼末端患者的需求，并在弱视治疗领域的数字疗法形成了自主知识产权。

对于本次融资，集视科技创始人童晓煜表示：“集视医疗将高分辨率功能磁共振引入青光眼、弱视等神经性眼病机制研究解决临床问题，未来我们也将研发多项应用于眼病诊疗的新范式。我们希望可以利用科研手段更真实客观的揭示疾病机制，破解临床诊疗难题，同时将研究成果转化为创新性技术，依据市场落地产品，依据患者使用和恢复情况不断调整技术形态，形成完整闭环。集视医疗未来还会瞄准和布局更多的眼科赛道，结合脑认知和临床研究解决更多复杂问题。”

远毅资本投资副总裁李阳先生表示：“集视医疗由全球领先的脑科学、眼科临床、可穿戴技术深度融合的产学研团队组成，结合脑科学深入研究眼科相关疾病的发病机制并设计针对性诊疗范式，开发基于可穿戴设备、符合临床路径、个性化、高依从性的诊疗产品。从成人弱视切入，未来拓展到低视力、青光眼、干眼等全方位眼健康数字化管理，全面提升眼科治疗的整体水平，改善患者的生活质量，弥补当前眼科治疗的短板。”