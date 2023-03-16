60 年来，兰博基尼汽车一直是尖端创新的代名词。在推出首款混合动力插电式 V12 高性能电动汽车 (HPEV)前几周，Sant’Agata Bolognese 品牌推出了当今汽车领域独一无二的技术解决方案。LB744 基于受航空学启发的新型底盘“单机身”。除了完全由多技术碳纤维制成的单体壳外，它还具有锻造复合材料的前部结构；一种由浸泡在树脂中的短碳纤维制成的特殊材料。早在 2008 年，兰博基尼就在其首次结构应用中获得了专利并使用了这项技术。

单机身代表了 Aventador 在抗扭刚度、轻量化质量和驾驶动态方面的重大进步。更重要的是，LB744 是第一款配备 100% 碳纤维前部结构的超级跑车：碳纤维也用于前锥结构，以确保与传统金属相比显着更高的能量吸收水平结构 – 是 Aventador 铝制前框架的两倍 – 并且重量大大减轻。

事实上，LB744 单机身比 Aventador 底盘轻 10%，前框架比其铝制前身轻 20%。抗扭刚度也得到改善，值为 40,000 Nm/°，与 Aventador 相比提高了 25%，并保证了一流的动态性能。

新单车身开发的设计理念是基于组件之间的最大集成。由于引入了广泛的锻造复合材料技术以及整体式摇环的开发，这一点得到了优化。碳纤维的这种使用使得LB744在超级跑车领域独树一帜：单体环状部件由CFRP（碳纤维增强塑料）制成，构成了汽车的支撑结构。摇环包围并连接锻造复合材料元件，例如浴缸、前防火墙和 A 柱。

锻造复合材料部件的生产还通过减少冷却设备的能耗和废料数量，优化了制造过程中的效率并提高了可持续性。更传统但同样高效的采用预浸渍材料的高压釜复合材料生产技术被保留用于屋顶结构。蒸压碳纤维满足高技术、美学和质量要求，辅之以高度专业化的手糊工艺工艺，这是多年以质量为导向的复合材料组件内部生产的结果。这是一项制造决策，也为客户在屋顶定制方面提供了最大的多功能性。

后底盘由高强度铝合金制成，后穹顶区域有两个重要的空心铸件：它们将后悬架的减震塔和动力总成悬架集成为一个具有封闭惯性轮廓的单一部件，保证了重量的显着减轻，增加刚度并大幅减少焊接线。LB744 代表了碳纤维在汽车生产中的使用的新“零年”，总结为首字母缩写词 AIM（自动化、集成、模块化）。“自动化”是指将自动化和数字化流程引入材料转换，同时保留传统的兰博基尼制造，例如复合材料领域。

“集成”涉及通过压缩成型的发展将多种功能集成到单个组件中。该工艺使用预热聚合物来生产具有各种长度、厚度和复杂性的组件，确保组件之间的最佳集成以保证高扭转刚度。最后，“模块化”是指使应用技术模块化，从而更加灵活高效地响应所有产品要求和特性。