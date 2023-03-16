作为锂金属电池创新开发制造商，盟维科技最新推出的高功率锂金属电池在近期完成了多家商用无人机的续航测试。与使用传统锂离子电池相比，配备盟维新型METARY P 系列产品的行业无人机的飞行时间延长了60%-80%。

提升续航时间对于行业无人机的诸多实际应用至关重要，METARY P 系列为此类应用场景提供了独特的解决方案。通过采用金属锂负极和改性阻燃电解液，METARY P 系列电池不仅提供了超过400Wh/kg的质量能量密度，可以为行业无人机提供超长的续航时间，而且具备高功率的特点，以保证无人机可以安全快速地垂直起飞，便于操控。

早在2020年，盟维科技就发布了METARY E系列产品，该系列产品可提供超过500Wh/kg的超高质量能量密度，适用于高空太阳能飞机等放电倍率相对较低的应用场景。而新发布的METARY P 系列产品则为需要更大放电倍率但不希望牺牲质量能量密度的客户提供了解决方案。

一家正在开发电动垂直起降飞机 (eVTOL) 的创业公司这样评价：“与盟维科技的合作让我们发现了兼具高能量密度和高倍率性能的产品，也看到了锂金属电池应用的远大前景，希望我们后续合作项目会将这些应用变成现实。”

盟维科技CEO周莉莎表示：“得益于我们在锂金属电池研发制造上的创新，我们看到了各类无人机和eVTOL应用的巨大市场机会。”