保时捷已经正式确认了全电动 Cayenne 的计划。作为新旗舰定位于 Cayenne 之上的电动跨界车也将与为其余内燃机车型进一步开发的插电式混合动力车一起提供。据制造商称，第四代 Cayenne 强调了其到 2030 年交付 80% 以上的新车为全电动车型的雄心。然而，保时捷尚未透露电动 Cayenne 何时正式推出。据媒体报道，它可能会在 2026 年上街。

保时捷还证实了其通过在 Cayenne 之上推出一款新的电动跨界车来向上扩展其产品组合的计划。新款电动旗舰车将基于保时捷的 SSP Sport 平台打造。据此前报道，这款跨界车型的车身预计将是SUV和轿车的混合体，将设计为七座车型。在公告中，制造商确认了“全新的车内体验”、自动驾驶功能以及其他功能。“因此，我们强调并加强了我们的运动型奢侈品定位。我们观察到这一领域的利润池不断增长，尤其是在中国和美国，”保时捷首席执行官奥利弗博卢姆表示。

在电动 Cayenne 和新型电动跨界车下线之前，全电动 Macan将于 2024 年推出，全电动 718也将在本世纪中期推出。保时捷还计划在今年年底前推出当前第三代 Cayenne 的新版本，其中包括三款进一步开发的续航里程更长的插电式混合动力车。但是，目前还没有进一步的细节。

这家德国公司还希望通过即将推出的电动车型赚钱。在 2022 财年，营业利润率将从 16.0% 上升到 18.0%。为了扩大长期回报目标（然后在投资组合中加入更多电动汽车），执行委员会启动了“Road to 20”，这是一项“雄心勃勃”的计划，以确保该汽车制造商实现 20% 的利润目标。

“通过 Road to 20，我们正在使保时捷比以往任何时候都更有弹性，我们的品牌也更强大，”负责财务和 IT 的执行董事会副主席兼成员 Lutz Meschke 说。“我们将重新审视一切，从我们的产品范围和定价到我们的成本结构。我们希望提高边际贡献的质量，让我们的产品更具吸引力。”

保时捷在 2022 年交付了 309,884 辆汽车，其中包括34,801 辆 Taycan。由于零件供应有限，这比 2021 年减少了 16%。保时捷的销售额为 376 亿欧元（+13.6%），营业利润为 68 亿欧元（+27.4%）。