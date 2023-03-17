近日，江苏博创生物科技有限公司（简称“博创生物”）完成了天使轮融资，本轮融资由道彤投资天使基金独家投资。据悉，本轮融资金额将主要用于高纯度活性胶原的提取、口腔骨组织引导膜胶和人工角膜的深度开发以及放大平台的搭建。

博创生物成立于2022年6月。该公司与华东理工大学、上海大学等高校院所进行深入合作，主要核心技术来源于刘昌胜院士团队。在创始团队的技术和人才优势下，博创生物将基于国际首创的“生物大分子电化学沉积”EDP技术平台，开发系列高端人工角膜、骨膜、硬脑膜、神经鞘管等多类创新产品，致力于推动国内胶原修复产品及膜类修复产品的更新换代。

博创生物创始人、华东理工大学屈雪教授表示：“EDP技术通过调控静电场驱动分子在电极表面的可控组装过程，可实现生物组织功能膜的多尺度仿生精准结构控制和高性能调配，可以使得我们制备的生物组织功能薄膜在纳米、微米、宏观等多尺度进行精准化结构控制并赋予其所需的高性能。”

博创生物总经理谈浩琪博士表示：“博创生物将针对我国牙槽骨修复及病变角膜修复这两大迅速增长市场，通过EDP技术调控分子在特殊形状电极表面的组装过程，首期开发不对称结构口腔骨组织引导再生膜（E-Gide）及高透光、可定制仿生人工角膜（E-Col）两款产品。前期研究结果已表明，口腔骨组织引导膜（E-Gide）可加速诱导成骨相关细胞生长并限制纤维细胞的长入，提升病人的骨增量效果。胶原人工角膜(E-Col)，可以降低宿主的免疫排斥反应避免新生血管长入和材料浊化，保持服役期内的高透明性，促进角膜修复的成功率。产品对比目前市场产品，在精细结构控制、生物活性以及生产成本方面都具有显著的优势。”

道彤投资董事总经理林祯成表示：“我们长期看好以创新技术为基础的生物材料行业的发展巨大潜力，博创生物基于刘昌胜院士团队国际首创的在生物大分子及可控电化学组装沉积领域十多年的专业积累进行产品化、商业化，开发系列生物组织功能膜产品。公司在口腔膜、人工角膜的创新产品已经得到初步验证；同时创始团队也具有成功的商业化市场化经历，利用自身产品的精细结构控制、生物活性以及成本方面的优势，推动膜类生物材料行业的发展。”