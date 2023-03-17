根据IDC最近发布的全球季度可穿戴设备跟踪报告，2022年第四季度全球可穿戴设备出货量同比下降18.9%，降至约1.4亿台。在严峻的宏观经济形势下，2022年全年出货量与2021年相比下降了7.7%，与2021年的强劲业绩难以比拟，这是该品类出货量的首年下降。尽管经济低迷，但2022年的整体出货量仍达到了4.9亿台，远高于2020年和2019年的水平。

2022年，亚太地区（日本和中国除外）、中东和非洲地区的可穿戴设备出货量都出现了同比下降。与许多新兴市场一样，这些地区仍市场渗透率不足，但面临着可能会到来的极端通货膨胀的情况。

在各类产品中，2022年智能手表增长了9.4%，苹果以近1.5亿台的销量位居榜首，创历史新高。华为和三星紧随其后，位列智能手表市场的第二、三名，而印度的Nexxbase和Fire-Boltt则凭借在印度销售的价格导向型产品跻身全球前5。最大的可穿戴设备类别——耳戴式设备同比下降了近10%，而第三大类别——手腕穿戴类设备的出货量也因智能手表的竞争而持续下降。

IDC移动和消费者设备跟踪报告的研究经理Jitesh Ubrani 表示：在不太乐观的经济环境下，消费者需求放缓是正常现象。在发展策略中使用成本更低的方案，是供应商未来刺激需求的方法之一。除此之外，以旧换新、制定融资方案和提供订阅服务的举措，也将在保持公司盈利能力的同时为消费者带来价值。

IDC移动设备和AR/VR的研究经理Ramon T. Llamas表示：过去两年，全球可穿戴设备市场经历了大幅增长，2022年的下降是需求饱和的结果。用户最终会更换他们的设备，这将是市场复苏的一线希望。一旦市场回暖，拥有多样产品、价格差异以及产品生态链的企业将优先获得红利。