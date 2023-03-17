MineSec助力Mongol iD推出移动端收款软件SoftPOS，赋能其成为蒙古市场领先的金融科技公司。凭借该SoftPOS解决方案，Mongol iD不需要其它软件，即可直接开展移动卡支付业务。

相比传统POS系统，SoftPOS可将智能设备转换为安全的支付终端。这项革命性的支付技术具备可扩展性的同时，最大限度地降低了终端成本和维护成本。Mongol iD看到了利用SoftPOS技术拓展业务的机会，因其符合蒙古银行（Bank of Mongolia）新的监管规定，该规定要求所有发行的卡都必须具备非接触式功能。

Mongol iD将MineSec的SoftPOS解决方案用于其最新发布的MenuChat。这个统一集成的解决方案可为商户提供各种服务，如账户结单、转账和付款、信贷和贷款申请以及开具发票和订阅付款。MinuChat还提供其它便捷商业服务的先进功能，包括为商户提供聊天机器人服务和基于地图的解决方案，既能提供导航，又能提供送货和商户信息。

Mongol iD董事长 Khaliunbat.M表示：“在MineSec的支持下，我们很高兴能成为蒙古国率先推出嵌入SoftPOS功能的统一商户解决方案的金融科技公司，从而推动本地企业的数字化转型，加快灵活的金融科技方案落地。”

他说：“我们相信SoftPOS能够打破传统金融服务的局限性，带来金融包容性。作为战略合作伙伴，MineSec的SoftPOS技术将发挥关键作用，帮助我们将各种服务触达客户。”

MineSec的白标SoftPOS解决方案符合Visa、Mastercard、Discover、AMEX、银联和JCB等国际卡组织的标准，使客户能够放心大胆地扩大规模，提高竞争力，迎合国际市场不断变化的独特需求。

MineSec首席执行官Angus Chiu表示：“随着对安全便捷的支付受理方式的需求不断增加，许多支付服务提供商面临着为其商户网络提供新的增值服务的压力。我们通过自研SoftPOS软件开发工具包（SDK）使Mongol iD这样的企业能够迅速开发出自己的SoftPOS解决方案。反之，这也缩短了开发过程，以便Mongol iD的商户客户有效地部署解决方案。”

展望未来，Mongol iD希望利用MineSec的技术，在未来的iOS设备上推出SoftPOS。