3月16 日，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（688331.SH/09995.HK）宣布：注射用RC88联合特瑞普利单抗注射液在晚期恶性实体瘤患者安全性、耐受性、药代动力学特征及疗效的开放、多中心I/IIa期临床研究正式获得国家药监局药审中心批准。

这是一项开放、多中心的Ⅰ/IIa期临床研究，由中国医学科学院肿瘤医院石远凯教授担任主要研究者，在晚期恶性实体肿瘤患者中评价RC88联合特瑞普利单抗注射液的安全性、耐受性、PK特征、免疫原性和初步疗效。

RC88 是一种新型间皮素 (MSLN) 靶向 ADC，采用了公司自主研发的创新桥接技术进行抗体、药物连接，结构包括 MSLN 靶向抗体、可裂解连接子以及小分子细胞毒素 (MMAE)，可通过靶向结合 MSLN 阳性的肿瘤细胞，介导抗体的内吞，从而有效地将细胞毒素定向传递给癌细胞，实现较好的肿瘤杀灭效果。目前，针对晚期恶性实体肿瘤患者中的I/lla期临床研究正在进行中。

荣昌生物作为我国ADC药物研发龙头企业，是国内少数拥有全面集成ADC平台的生物制药公司之一，公司依托此平台建立了丰富的ADC研发管线。除了RC88,还有靶向HER2的维迪西妥单抗已获批上市，靶向C-MET的RC108、靶向Caudin18.2的RC118均处于临床研究阶段。

来源：医药魔方