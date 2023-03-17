根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，《Roblox》以近1830万次下载，位列2月全球移动游戏下载榜榜首。巴西是该游戏第一大市场，贡献了11.8%的下载量；其次是美国和越南市场，分别占10.9%和8.2%。（注：下载量仅统计App Store和Google Play，不包括第三方安卓市场）

Miniclip旗下SYBO Games《Subway Surfers 地铁跑酷》以超过1820万次下载排名第2。印度是该游戏第一大市场，贡献了21.5%的下载量；其次是巴西市场，占7.5%，美国市场以6.1%紧随其后。

排名前五的另外3款游戏依次为King《Candy Crush Saga》、Garena《Free Fire》（包括《Free Fire MAX》) 和Gametion《Ludo King》。

2023年2月，全球手游在 App Store 和 Google Play 的下载量为41亿次，与去年同期相比下降4.5%。印度市场以6.7亿次下载排名第1，占全球总下载量的16.1%。巴西市场以8.5%的下载量排名第2，第3名是美国市场，占8%。

说明：Sensor Tower下载量数据仅统计App Store或Google Play账号首次安装，同一个账号在不同或相同设备的多次安装不重复统计。下载量数据已合并同一个应用的多个版本，如Facebook和Facebook Lite。