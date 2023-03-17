据悉，新加坡金融科技初创公司Proxtera近日宣布，已经获得了由蚂蚁集团、CerraCap Ventures、EDBI提供的一笔未公布数额的种子轮融资。

Proxtera在一份声明中表示，这笔资金将作为其运营资金，以进一步发展公司基于可信凭证（trusted credentials）的数字跨境贸易和金融支持服务。

Proxtera成立于2020年，由新加坡金融管理局（MAS，该国央行）和新加坡信息通信媒体发展局（IMDA）发起的“商业无国界（Business sans Borders，BSB）倡议发展而来。据介绍，Proxtera的愿景是通过可信凭证创建一个全球开放的中小微企业生态系统，用金融和履约服务帮助这些企业更好地进行B2B跨境贸易活动。

体现在具体方面，根Proxtera介绍，公司已经推出了中小微企业金融赋能计划和新兴市场货币交易所等项目。其中，前者旨在提高中小企业主的数字金融知识（蚂蚁集团为该服务项目的支持方之一），后者则旨在帮助企业为非流动性货币找到有竞争力的外汇汇率。

在本次融资中，蚂蚁集团东南亚大区总监Jia Hang表示，蚂蚁希望每个小微企业都能通过数字化创新的手段获得平等的发展机会，而这与Proxtera的使命密切相关——即用技术简化流程和扩大贸易规模，同时提升中小企业的市场进入能力，从而实现其自身的成长。