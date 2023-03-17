交通技术（TransitTech）公司Via日前宣布，公司收购了英国首屈一指的旅行规划应用程序和交通技术公司Citymapper。继Via最近的一轮融资之后，Citymapper收购加速了Via为公交系统构建端到端数字基础设施的愿景。虽然Via的软件使城市和公交机构能够高效地规划和运营其公共交通网络，但Citymapper使公交乘客能够通过设计精美的直观应用程序导航城市交通网络。通过将Citymapper集成到其平台中，Via将能够连接公交系统的所有元素，为城市、公交机构和乘客提供统一的解决方案。

Citymapper成立于2012年，来自100多个城市的超过5000万用户使用Citymapper规划他们的旅程，使用公共交通、步行、自行车、滑板车、出租车和其他当地可用选项的组合。用户可以根据对他们来说最重要的标准——交通方式、抵达时间、行程时长、成本等来计划行程，并且Citymapper应用将帮助他们选择最佳选项并实时导航他们的旅程。Citymapper强大的技术和算法结合了实时公共交通数据，并考虑了有关中断和延误的信息，可实现卓越的旅程规划体验，提供最准确和最及时的建议。

Citymapper产品将集成到Via的交通技术平台中。城市和公交机构将能够访问Via的软件平台，该平台使他们能够规划对快速变化的需求做出响应和应变能力的公交网络，以运营智能多模式联运系统，并使用数据来持续提升性能，现在已与Citymapper为乘客所提供的优化体验相结合。在此次收购后，Citymapper应用程序将继续供其全球用户群使用，并且Via预计它将进一步扩大Citymapper的全球覆盖范围。

Via联合创始人兼首席执行官Daniel Ramot表示：“我们非常敬重Azmat及其团队打造的世界级产品和用户体验。通过聚集我们的团队，我们看到了一个令人兴奋的机会，可以向世界各地的城市和公交机构提供Citymapper的能力，以便他们能够为其社区创造最方便用户和最相应的公交体验。”

Citymapper创始人暨首席执行官Azmat Yusuf表示：“Citymapper的团队花了十年时间构建了一些最伟大的城市交通技术，其使命是使城市更容易导航，并使城市交通更高效、更可持续和更易到达。我们与Via有着共同的愿景，通过此次收购，可以将Citymapper扩展到更广泛的乘众，将我们的技术提供给城市和公交机构，并扩大对我们所服务的社区的正面影响。”