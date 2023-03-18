沃尔沃建筑设备公司正准备在新加坡开展销售。该公司新的在线门户网站向新加坡公司开放，以注册他们对使用沃尔沃建筑设备公司电机的兴趣，第一批电机将于下个季度到货。

首批抵达新加坡的沃尔沃建筑设备公司的机器将是 ECR25 电动小型挖掘机和 L25 电动小型轮式装载机。该公司于 2019 年推出了后者装载机，随后于2020 年春季在欧洲和 2021 年在北美交付。

现在在新加坡，他们也期待着浓厚的兴趣。亚洲生产力和零售发展主管 AM Muralidharan 补充说，他们“几个月来一直在讨论电机在新加坡的到来，所以我们知道兴趣很浓”。新的在线门户网站旨在帮助沃尔沃建筑设备公司“构建介绍并创造更加个性化的客户体验”，这位高管如是说。AM Muralidharan 说：“新加坡在可持续发展方面享有良好的全球声誉，这里的客户已经在询问这些机器，他们已经在美国或欧洲的项目中了解到这些机器。” “因此，我们一直在努力创建必要的结构，以便在当地引进机器。这是我们在东南亚推出的第一批电机，我们希望它们也能吸引新加坡境外的兴趣。”

L25 的工作重量在 4,900 至 5,270 公斤之间，电池容量为 40 千瓦时。ECR25 的工作重量为 2,680 – 2,780 kg，配备 20 kWh 电池。新加坡建筑承包商、公用事业公司、工业企业、能源公司和其他公司被要求从今天起登记他们的兴趣。参与者将受邀观看现场演练，近距离了解该技术。

AM Muralidharan 继续说道：“在这十年中，我们将在我们的紧凑型机器中逐步停止使用柴油发动机，因此即将在新加坡发布的这些电机是一个重要的里程碑。”沃尔沃建筑设备公司宣布了到 2040 年实现碳中和的目标，到 2030 年电动汽车占其售出机器的 35%。在实现碳中和建筑行业方面，该公司表示“我们必须立即行动”。

沃尔沃建筑设备公司是沃尔沃集团的子公司。这家瑞典跨国公司总部位于哥德堡，专注于卡车、公共汽车和建筑设备的生产、分销和销售。