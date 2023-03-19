特斯拉已向德国国家环境办公室提交了第一份扩建其位于德国勃兰登堡州 Grünheide 的工厂的申请。据特斯拉称，这主要涉及对现有工厂的改造，以进一步提高产量。特斯拉向德国媒体证实了这一点。这是第一次申请部分许可证——但不是最后一次。国办发言人表示，特斯拉希望将产能从目前的年产50万辆扩大到年产100万辆，也就是之前已经泄露的数字。特斯拉将在现有工厂场地上建造所需的生产设施。

此外，这家汽车制造商表示，它已经“优化了规划和生产流程，使得之前使用和合同约定的淡水数量也足以满足此次扩张”。特斯拉希望处理和再利用生产过程中产生的废水，而不是淡水。也就是说，厂家估计在同样的用水量下，可以保证产能翻倍。其他部分许可证的申请，例如新建筑的申请，将随后进行。

工厂扩建的申请并不令人意外。2022年 11 月，从 2023 年的预算中可以清楚地看出，特斯拉打算“在今年年底之前提交扩建其位于格伦海德的工厂的申请”——与产能从 50 万辆增加到超过 100 万辆电动汽车。

在特斯拉仍处于第一工厂区的产能提升阶段之际，扩张计划正在蓬勃发展。据德国新闻社dpa报道，特斯拉目前每周生产 4,000 辆汽车 – 或每年约 200,000 辆。员工队伍包括约 10,000 名员工，在第一扩张阶段应达到 12,000 人。

顺便说一句，这些扩建计划与 2022 年 9 月宣布的新物流中心（包括货运站）的扩建计划不同。它将建在现有场地之外，东面约 100 公顷的土地上。特斯拉于2022 年 5 月启动了后者的扩张过程。当时，特斯拉申请启动开发计划程序的正是这 100 公顷。