极星3在中国市场正式发布，并公布在中国市场的全新价格体系：双电机长续航版——698,000元；双电机高性能版——798,000元，显然非常信心，和竞品的价格体系拉开了空间。



中国是全球最具活力及增长潜力的新能源汽车市场，也是极星全球战略的核心市场。极星团队积极聆听市场的反馈，以全球统一定价策略为基础，制定了极星品牌全新的中国价格体系，为消费者提供同等价位最具竞争力的产品，以及超越期待的购车和用车服务体验。

极星3是延续极星Precept概念车全新设计语言体系下的第一款产品。极星3以极具力量感的宽体姿态，呈现出十足的雕塑感与未来感。作为一款超豪华纯电5座中大型SUV，极星3的车身长度为4,900毫米，高度为1,627毫米，宽度（包含后视镜）为2,120毫米，轴距达到2,985毫米。

基于整车的高性能定位，诸多空气动力学设计自极星3开发之初就与造型相融合，整体风阻系数降低至0.29Cd，实现了设计与功能的和谐统一。前扰流翼加速了机舱盖前方的空气，使扰动的气流更早的贴附于车身，流动更平顺。后扰流翼则增强了车辆的下压力和高速稳定性，同时减少了车尾的乱流。后空气锋翼巧妙地改变气流的方向，以保证车辆侧边的气流能更加平稳地流过车身。

屏占比更高的无边框设计外后视镜相比传统后视镜缩小了30%的体积，在减少遮挡，提供更广视野范围的同时，还可降低碰撞风险与空气阻力。纯平式前后侧窗玻璃和隐藏式带自动弹出功能的门把手相得益彰，让车身表面更加平整，减少扰流，优化车身侧面的空气动力学性能。

极星3高科技夹层玻璃全景天窗，可有效降低车内噪音，隔绝超过99.5%的紫外线辐射，减少太阳光造成的眩目并降低车内温度，提高空调能效；使用全新的蚀刻工艺刻于玻璃夹层内的标志性极星logo，在光线的照射下呈现时隐时现的视觉效果，彰显品牌格调。

前挡风玻璃使用了红外涂层技术，该技术可以过滤阳光中的红外线，反射紫外线，保持车内的凉爽，减少炎热气候条件下车辆空调系统的负荷，提高续航能力；标配的后排声学夹层隐私玻璃，则为车内乘员带来安静氛围与隐私保护。

取代传统前格栅设计的SmartZone智能感应区是极星3体现Precept概念车革新性设计的又一核心元素。SmartZone将传感器、摄像头和雷达等高级驾驶辅助相关的传感器集于一处，首次实现感知硬件与车身整体造型设计的完美融合。

使用独家激光蚀刻技术专利生产的22英寸多辐黑色抛光锻造铝合金轮毂，韧性更强，质量更轻，在提升性能的同时还呈现了如工艺品水准的设计感。Animal Welfare （动物福利认证） Nappa真皮前排座椅具备通风与按摩功能，由苏格兰Bridge of Weir 公司严格按照动物福利标准生产，质量上乘，不添加铬，且完全可追溯。

极星3(Polestar3)提供了双电机长续航和双电机高性能两个版本，其中双电机高性能版本可以提供380千瓦(KW)的最大功率和910牛·米(Nm)最大扭矩的动力表现，实现零百公里加速4.7秒的成绩。且极星3(Polestar3)标配的自适应双腔空气悬架和减震器不仅能以3档的行程调节车身高度，减震器还能以500赫兹的频率根据路况变化进行调节。相当于以90公里/小时的速度行进时，车辆每隔5厘米便会调整一次减震器软硬程度，带来更加舒适的驾乘体验。