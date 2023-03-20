2023年3月，赛纳生物获得数亿元C+轮融资，本次融资由源码资本领投，建信股权、亦庄国投、方正和生、荷塘创投跟投。这是继2022年8月完成由国调基金领投的投资后C+轮的又一次融资。

本轮融资完成后，赛纳生物将继续加强研发、打造团队可持续的原始创新能力，加速推出中、大通量测序平台；推进三类医疗器械注册证的申报工作；加强市场和商业化能力建设，积极与产业链伙伴探索和拓展更广阔的商业应用场景。

赛纳生物成立于2015年，是国内采用原研技术路线的NGS基因测序仪企业，依托公司核心技术，赛纳生物可将测序精度提升至Q40，测序成本大幅降低。

赛纳生物CEO陈子天博士表示，我代表赛纳生物感谢本轮各专业投资机构的认可和支持。我们坚定看好NGS基因测序技术，其因成本、准确度以及速度等多维度指标带来的综合优势覆盖了目前绝大部分测序市场需求。赛纳生物致力于通过原研的生化和算法等核心技术从底层技术进行革新，通过性能指标的数量级提升大幅拓展更广阔和未知的应用空间，帮助科学家完成更多有价值的科学发现，拓展人类的认知边界。通过本轮资本助力，赛纳生物将秉持初心使命，发挥团队的原研技术优势，积极完善产品矩阵、大力推进商业化布局。作为创业者响应国家“国产替代”大战略，打造生命科学核心检测工具，将精准医疗推至更高水准，为人类的健康和福祉贡献力量。

源码资本张玉豪表示，我们非常看重国内生命科学工具底层创新带来的生物医疗产业革新机会。赛纳生物作为一家掌握底层技术的基因测序仪企业，基于完全自主知识产权的Fluorogenic荧光发生测序化学和ECC纠错编码测序两项核心专利技术，兼具系统工程开发能力，开发出了具备业界领先指标的新一代测序仪产品。相信随着不断的迭代，公司将能够提供更好用且更具性价比的设备和芯片试剂解决方案，为生命科学行业ITBT融合创新奠定良好的基础。

建信股权表示，我们非常看好赛纳生物的创新能力，我国基因测序仪的关键技术长期被外资垄断，始终处于“卡脖子”的状态。赛纳生物另辟蹊径从底层技术开始创新，从根本上实现了技术破局，随着技术转化成果的相继落地，将成为推动我国基因测序行业发展的关键力量。

亦庄国投投资负责人表示，在产业投资方面，我们始终坚持长周期战略投资，聚焦生物技术和大健康等创新产业，赛纳生物自扎根北京经开区后，始终专注于基因测序技术的创新与突破，持续深耕自研技术的转化成果，首款桌面型S100基因测序仪以及正在研发的产品系列，将推动测序行业技术变革。

方正和生董事总经理沃飞宇表示，国产核心技术的创新和完全自主知识产权是驱动整个行业发展的重要因素。我们持续看好赛纳生物的创新能力和技术的市场转化能力，也希望通过为企业进行资源赋能、助推中国产业升级，实现中国优势产业的可持续增长。

荷塘创投邱庆表示，我们很早就关注系统布局医疗领域技术迭代带来的系统性机会，坚持对原始创新能力的企业投资，随着创新型企业诞生与发展，加速了中国“国产替代”的进程，赛纳生物作为一家拥有自主知识产权的核心底层技术和成果转化能力的企业，将成为不可忽视的国产基因测序仪品牌。