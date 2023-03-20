据悉，总部位于新加坡的独立游戏发行商The IterativeCollective（TIC）日前宣布，已在由Cocoon Capital和一些天使投资人领投的种子轮融资中筹集了120万美元资金。

TIC在一份声明中表示，将利用这笔资金扩大其发行和营销能力，以帮助游戏开发商更好地开发游戏。

TIC成立于2019年，是一家面向独立游戏开发者的孵化器和发行商，致力于为独立游戏的孵化和发行提供整体和结构化的解决方案，从而帮助后者解决资金不足、缺乏支持、市场声量低等常见问题。

作为TIC的成立背景，据该公司表示， 到2026年，全球PC和主机游戏市场的总收入预计将达到1040亿美元。然而，尽管随着Unity和Unreal Engine等游戏引擎的不断广泛运用使得游戏开发门槛得到降低，但游戏商业化运营方面的挑战却始终存在，并且有数据指出，有超过50%的自行发行PC游戏的终生收入会低于4000美元。于此，TIC希望能够通过自身的力量帮助业内人士应对这些问题。

根据TIC官网介绍，公司的第一个孵化队列由六个游戏开发工作室组成——包括gamestudio、Sovereign Productions、Reckoner Industries、Good Morning Games、Epoch Media LLC以及YongJustYong Games。据TIC透露，其中的三家工作室已经携旗下游戏走上了内部发行流程（分别为Reckoner Industries的《The Signal State》、Good Morning Games的《Knight Crawlers》、YongJustYong Games《Sigil of the Magi》。

而作为实际表现，TIC称，在《The Signal State》正式发行的前三天内，该游戏便实现了开发成本的收支平衡。