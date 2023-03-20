泳池机器人公司星迈创新完成近2亿元天使轮融资，由高瓴创投、顺为资本、源码资本、云沐资本以及吴中金控等联合投资。本轮融资将主要用于产品研发、供应链体系搭建及品牌建设。

星迈创新的第一代产品将在清洁效率和用户体验方面有一定提升。清洁力方面，星迈产品将具有爬壁功能，可以实现立体清洁，还具有全维度弓字形清扫及边角自动转弯的能力；易用性方面，产品将采取无线化方案，省去用户的收纳环节；此外，星迈产品还创新性的增加了App地图显示功能，可以向用户呈现机器人行走轨迹及实时状态，增加交互体验。

目前，其产品研发及量产准备工作正在有条不紊的快速推进，第一代产品计划于2024年初上市。

顺为资本投资人程天表示：中国市场在过去多年的发展中孕育了强大的智能硬件工程能力和供应链配套，这给我们的创业公司迈进服务机器人领域提供了良好条件。作为一个高价值的场景，泳池有巨大的存量市场和待挖掘的增量功能需求。星迈团队选择了这个全球化竞争的品类，其中既有挑战也充满机遇。

星迈创新董事、源码资本佘炀杰表示：泳池清洁机器人需求刚性，在产品功能和形态上还有很大的迭代空间，是适合初创公司进入的品类。星迈创新团队在客户需求和产品功能定义上有自己的独特见解，过往的创业经验打磨了其在供应链、市场营销和组织管理的能力。

高瓴创投项目负责人表示：传感器、映射和定位、算法与软件等领域的技术进步，带来了清洁机器人行业在过去几年的高速发展。在市场规模不断扩大的基础上，清洁机器人也在持续拓展更为复杂同时刚需的应用场景。我们很高兴领投星迈创新本轮融资，星迈团队在机器人领域的技术研发、产品创新及需求把握上均有深厚积累，相信在创始人王生乐带领下，星迈创新能够以优质的产品为行业和客户创造真实价值。

吴中金控项目负责人表示：公司团队聚焦技术创新，提升产品学习和判断的智能化水平，重点发力泳池机器人赛道。产品采用更深度的人工智能算法和水下路径规划从容应对更多的场景和更复杂的地形。