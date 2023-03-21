

BEYOND Awards 2023 已开启复选阶段，自大奖招募以来，组委会共收到300余个项目报名，经过复选评选，将有90家企业入围创新大奖三大榜单（生命科学、可持续发展、消费科技）的最终决选。影响力大奖评选流程同步进行中。

评选流程

流程包含以下环节：启动-提名-初选-复选-最终决选-媒体对接会/颁奖典礼



（点击查看大图）

专业评选委员会

BEYOND Expo特别成立BEYOND Awards Committee 评选委员会，其成员来自BEYOND Expo 全球合作伙伴及国际投资机构。评选委员会将深度参与四大奖项的标准制定和评选流程，为BEYOND Awards构建常态化的评选机制。

评选委员会将为2023年BEYOND Awards 四大榜单推选和举荐专业评委。各项榜单评委均由科技创新领域权威人士、业界专家及资深媒体人组成。评委们将依据专业知识和多年从业经验确保对奖项申请者进行公正、权威的评估。

评委均通过被邀请的方式加入，他们的从业背景和专业成就均得到过业内的广泛认可和尊重。在大奖的评选过程中，评委将对申请者进行深入的研究和分析，经过初筛、复选和最终决选等环节确定获奖者，确保最出色的创新者获奖，以鼓励更多人投身于科技创新领域。







BEYOND Awards 2023 首批评委名单

* 以下排名不分先后



黄志敏

粤港澳大湾区青年创业公共服务平台主任，社投盟可持续发展青年委员会执行主任。在三地政府指导支持下长期支持粤港澳三地青年开展创新创业，促进大湾区交流融合。兼任可持续发展青年委员会（中国）主任，聚集不同界别青年精英力量，创新和推行可持续发展理念和标准落地，助力各行各业高质量发展，讲好中国故事。天使投资人，先后投资包括SOLOS、英汉思动力等文化、消费及硬科技项目。



张煜

深圳市政协委员、优合集团CIO及智能架构负责任，社投盟可持续发展青年委员会成员。清华大学数学系本科，美国西北大学硕士，金融数据科技专家，曾借调任职于深圳市金融监管局，负责私募机构及跨境金融管理。



吕秀娟

Impact Hub Shanghai 联合创始人，影力资本合伙人。可持续发展、社会创新、影响力投资倡导者和实践者，参与孵化投资多个社会企业。曾多次在中欧商学院、复旦大学、中美创新论坛等公开场合发表演讲，并于2017年发起社会影响力投资圆桌。她拥有10+年可持续发展、企业社会责任和责任投资领域咨询及管理经验。著有《跨界对话：公益项目实战宝典》，并担任亚欧商学院企业导师。毕业于武汉大学。



赵禹衡

深圳深益影响力投资有限公司创始合伙人 。在跨境并购、私募股权投资、风险投资领域拥有超过10年经验，重点关注领域包括：可再生能源、农业科技、食品及消费品、大健康等。曾先后任职于中兴通讯全球金融业务中心、工商银行西班牙分行投资银行部，现任广州怀士堂股权投资基金管理有限公司合伙人、德和衡前海联营所ESG风险与合规业务团队（ESG Risk&Compliance Center） 高级顾问。英国帝国理工学院工商管理硕士，西班牙阿尔卡拉大学商学院金融银行学硕士，西安外国语大学西班牙语文学学士。



杜枫

将门创始合伙人，CFO 及基金管理合伙人，投委会成员。原任微软创投大中华区负责人，全面负责微软创投在大中华区的业务和战略。曾任国富绿景创投基金（GRC Sinogreen Fund）创始合伙人，负责其在大中华地区IT、节能环保、农业等方面的投资。曾任创业公司JL McGregor & Company 联合创始人，并于2009年并购退出。曾供职于英特尔公司投资部及ABB中国投资有限公司负责其财务和投资方面的工作。

2018年毕业于中国社会科学院研究生院，获经济学博士学位。1999年毕业于北京大学光华管理学院，获MBA学位。作为投融资领域的专家，其目前任职北京师范大学MBA特约导师，中国社会科学院研究生院MBA导师。亦曾任职北京大学文化产业研究院副研究员、北京大学光华管理学院EDP培训导师等。



郭瑞玲

Impact Hub Shanghai 投资孵化总监，2022年加入Impact Hub Shanghai, 负责可持续性发展创新创业项目的深度孵化及影响力投资。在此之前，她曾于跨国制造企业负责北亚区战略及并购，并拥有8+年创投机构TMT投资及投后管理经验。英国思克莱德大学国际管理硕士学位。



张延

FT中文网出版人，负责其全面运营及战略规划，常驻北京。FT中文网是英国《金融时报》集团旗下唯一的中文商业财经网站，是其在亚洲的重要业务组成。

在加入英国《金融时报》集团以前，曾担任过《商业周刊》中文版副总经理，美国道琼斯公司中国首席代表，曾供职于路透集团。2016年荣登由权威媒体Campaign China发起的第三届中国区“Digital A-List”名人堂榜单。

毕业于对外经济贸易大学，获英语学士学位。后在北京大学国际MBA项目深造，并于2004年获得美国Fordham大学工商管理硕士学位；2014年荣获英国《金融时报》非执行董事项目证书。



何肖

民银控股集团投资副总经理，社投盟可持续发展青年委员会成员。曾主导投资过黑芝麻，AutoCore，银基钥匙，红茶移动，欧深网络等。



李宏锴

北京大学汇丰商学院创新创中心副主任。国内头部国际素质教育企业创始合伙人，也曾先后服务于英格索兰、德州仪器半导体等跨国大型企业，主要从事销售、市场、业务拓展等领域的相关工作。拥有丰富的创业发展与企业管理咨询经验。擅长领域涵盖战略澄清与战略解码；以素质为基础的领导力测评、人才发展等领域。服务企业包括数十家大中型企业及创业企业。著有《科创大时代》。



郑迪

食芯资本投资总监。在食芯资本任职期间，带领团队完成多个项目的投资评估，包括农业科技领域的极目机器人、爱科农、Agrimax，以及食品科技领域的昌进生物, 苏陀科技、Next Gen和Alchemy。她也积极地帮助被投企业提供市场洞察，支持被投企业进行商业拓展。曾任乐平基金会担任资深项目负责人，助力解决食品透明度追溯、可持续的农业发展和其他中国市场的系统性挑战。任职期间，她领导了初创企业的项目搜集筛选投资相关的工作，并与红杉资本、蓝驰创投、中影资本等全球及中国本土风险投资基金合作。



张晗

Plug and Play China璞跃中国企业创新项目总监，与化妆品、精品集团、食品饮料、商业地产等行业领军企业开展开放式创新合作，联动政府、初创企业、投资机构、高校构建创新生态平台。曾就职于乾道基金、ABC美好社会咨询社等企业，持续关注消费、可持续、ESG等领域的前沿科技及创新趋势。



吴兰亭

Plug and Play China璞跃中国能源和可持续项目投资总监，负责Plug and Play能源及可持续创业项目的搜寻、大企业创新服务和生态社群建设。拥有布朗大学创新管理与创业硕士学位，浙江大学荣誉学士学位。



Carl Wu

新风天域（New Frontier）联合创始人兼集团CEO，新风医疗/和睦家医疗的CEO，易得康医疗、希愈肿瘤、新风大湾区医疗集团/深圳三九医院、Boxful公司、HelloToby科技、柏泰健康保险的联合创始人和执行董事长，以及顾连医疗董事长。

曾任黑石集团董事总经理，负责黑石大中华区私募投资业务，先后在伦敦、香港、上海和北京办公，是黑石中国主要管理成员，联合创立黑石亚洲和大中华区业务。加入黑石之前，曾就职於瑞银集团（UBS）伦敦总部。

吴启楠於2021年获美国《财富》杂志选为「2021全球40位40岁以下的政商精英」（「40 Under 40」），及于2022年被《财富》杂志选为中国地区“40位40岁以下的商界精英”。毕业于伦敦政治经济学院，获得经济学一级荣誉学士。



Jerry Wu

Jerry wu 博士，启迪控股（英国） 投资总监。在英国生物医药、数字化医疗和深科技行业拥有超过 24 年的创新研发、孵化和风险投咨经验。启迪控股（英国）累计在英国科技和基础建设项目投资超过 2.5 亿英镑，Jerry Wu全面负责启迪控股在英国的投资业务，包括对科技园区的投资，跨境收并购和风险投资，以及领导行业研究， 项目挖掘、执行和投后管理。曾任阿斯利康( AstraZeneca）剑桥全球药物研发部数字化医疗和信息学首席科学家，依托大数据，机器学习和人工智能，开创数字化医疗的创新，驱动和加速医药临床实验和真实世界数据的研究，并作为阿斯利康中英交流大使，推动在剑桥生命科学和高技术产业生态圈的战略合作伙伴，与阿斯利康国际部的商业创新模式。还曾任职于欧洲生物信息研究所(EBI ):Wellcome 基金会桑格研究所(Sanger），剑桥大学医学研究所(CIMR）英国国家生命科学和生物技术研究基金会(BBSRC)英国政府议会科学与技术办公室。拥有计算机博士学位；苏世民学者( Schwarzman Scholars ）顾问；剑桥大学嘉治商学院导师；伦敦发展促进署市长国际商业发展委员会顾问。



林子洪博士

林子洪博士，院长，澳门大学工商管理博士（2021DBA）

任职：中国肿瘤防治联盟副秘书长；中国骨科医师协会青年委员；广东省健康科普联盟主任委员；广东省人才交流协会医疗人才专业委员会主任委员；广东省潮联会科教卫、海归委副主任；广东省青年科学家协会常务理事；广州市青年创新创业导师；广东财经大学创业实践导师；越秀区青联副主席、政协委员，南沙青联常委。



王勇

美国德州大学MD安德森癌症中心博士后；2001年到2007年在中国科学院上海生命科学院研究院从事白血病诱导分化药物的研发及红细胞表面膜蛋白的生化研究；2008年赴美留学三年，分别在加州大学洛杉矶分校，美国德州休斯顿MD ADERSON癌症中心从事神经损伤、发育和脑肿瘤的博士后的研究。

2011年回国先后加入广州源生医药科技有限公司和鸿琪光学仪器科技有限公司从事肿瘤药物开发与肿瘤诊断的研究与产品开发，负责项目的管理与实验室的管理。在肿瘤药物开发与肿瘤诊断领域有着丰富的经验。

2017年加盟佛山科学技术学院口腔医学院(医药工程学院)检验系从事基因编辑，疾病诊断研究与产品开发工作。在肿瘤诊断领域和药物研发领域有多年的经验和积累。

2017 年加盟创新（国际）生物科技有限公司，负责细胞培养产品研发，3D 细胞培养标准建立，基因编辑等工作。

2019 年参与创建瑞业模型动物（广州）生物科技有限公司，担任公司总经理。



王丹

王丹，北京大学理学学士、美国斯坦福大学与新加坡联合培养理学硕士、新加坡国立大学李光耀公共政策学院公共政策硕士荣誉学位。

现任粤澳合作中医药科技产业园董事、副总经理，兼粤澳药业执行董事、总经理。曾任太平创新投资管理有限公司董事总经理、执行董事，并在绿地金融投资控股集团、横琴金融投资集团有限公司等机构担任重要职位。2010年作为海外引进人才任职上海浦东金融服务局。2005年任职新加坡吉宝集团（Keppel Corporation）全球管理者培训生（Global Management Trainee ）。

专业资质包括：金融风险管理师 FRM（Financial Risk Manager）；国际公认反洗钱师资格CAMS（Certified Anti-Money Laundering Specialist）；注册估值分析师CVA（Chartered Valuation Analyst）；证券从业人员资质、基金从业人员资质。



戴名菡

华大奇迹之光创投基金投资总监。本科毕业于加拿大多伦多大学药理和经济学专业，研究生毕业于美国哥伦比亚大学环境健康政策专业。先后在加拿大Biovail Pharmaceutical 药物研究公司和加州硅谷Cedar Associates LLC 医药器械第三方认证公司任职，主要负责对于医疗器械和生物医药产品的临床验证和经济价值分析，项目包括Eli Lily的阿尔茨海默氏影像诊断，Nanostring的乳腺癌用药指导等。工作期间，发表学术论文3篇。在奇迹之光工作期间，分析、评估了多个生物药领域的项目与技术，负责康德赛等细胞治疗的项目投资。



冯建林

冯建林，西安交通大学控制科学与工程专业硕士毕业。曾多年任职华为海外欧洲区域市场拓展部，华为创新中心创始团队成员，深圳微加创业投资基金管理合伙人。现任亚马逊云科技大中华区城市初创企业与投资生态业务负责人。在企业创新业务培育与实践，海外市场拓展与运营，风险投资与基金管理，人工智能及云计算等产业运营方面拥有丰富的经验。

中国天使联合会终身会员，广州市科技创新人才，西浦现代产业研究院（大湾区）产业生态顾问，曾获广州市委宣传部，广州市科创委，广州日报联合颁发“广州创新英雄”等荣誉。



刘东

动脉网总编辑兼合伙人，动脉网内容研究方法论的构建者和实践者，长期关注技术变革下的医疗健康产业变迁。毕业于中国人民解放军重庆通信学院，曾任PCSHOW网站总编辑和中国IT硬件第一刊《微型计算机》资深编辑、贝壳找房平台内容中心主编，拥有超过15年的媒体内容和传播经验。



张晨

深圳中欧创新中心总经理，深圳十大海外创新中心•瑞典斯德哥尔摩海外创新中心负责人，深港澳天使投资人联盟2023联值主席单位负责人，全面负责创新中心管理运营工作，与英国、瑞典、芬兰、丹麦、法国、西班牙等欧洲国家政府、知名高校、产业园区、知名企业、创新载体、国际协会等均保持深度合作伙伴关系。带领团队组织深圳创新创业大赛国际赛英国伦敦、瑞典斯德哥尔摩、德国柏林分站赛等各类国内外创赛、科技及创新论坛、人才交流活动。对接千余个国内外科技创新项目，推动剑桥大学、伦敦国王学院、瑞典卡罗林斯卡医学院等多个知名高校及创新平台类项目与深圳深度合作。



刘博

启迪之星孵化器副总经理、启迪之星（北京）投资管理有限公司总经理、主管合伙人。深圳市启榕创业投资有限公司董事长。哈尔滨工业大学文学和管理学双学士学位，清华大学经管学院－麻省理工联合培养国际MBA项目硕士，荣获MIT斯隆管理学院课程证书，美国杜克大学Fuqua商学院交换学习。 中国天使联合会常务理事、中关村天使投资协会监事、中关村股权投资协会理事、元禾天使研究会副会长、北京市中小企业基金评审专家、教育部互联网＋大赛教盟投融资专委会主任委员、黑马投资学院导师、科技部双创大赛、人社部创翼大赛、留学中心春晖杯、清华大学校长杯、三创大赛、校友大赛、CCTV2创业英雄汇投资人等创业导师。带领团队完成募集设立管理天使投资基金15支，基金规模超12亿。投中「2020年度中国最佳早期投资人TOP50」，2021投资界F40中国青年投资人。



沈强

将门创始合伙人并担任首席技术官。曾任微软创投加速器的创始团队成员并担任首席技术官，负责微软创投加速器在中国的技术策略、服务与合作，孵化了 126 个领先的科技创新型早期初创企业，如格灵深瞳，量化派，图灵机器人，亿航无人机， EverString，智齿客服，来也，码隆科技等。曾任诺基亚公司中国互联网服务首席架构师。曾加入微软公司，历任顾问、资深顾问、架构师及资深架构师职务。曾多次作为创业导师或评委参与斯坦福大学, 新加坡国立大学，腾讯，阿里巴巴，PHILIPS，ARM等机构的创业扶持计划中。国际软件架构协会(IASA)的认证架构师，以及国际项目管理协会（PMI）的认证项目管理师（PMP）。



乔建华

乔建华，青桐资本CEO。乔建华先生于2014年创办青桐资本，负责青桐资本整体战略、运营管理、重大交易及投资业务。青桐资本致力于为成长型企业提供股权融资、并购服务，已成为业内领先的综合型新经济投行。

截至目前，乔建华先生已带领青桐资本团队帮助上百家企业完成融资或上市，累计交易额超10亿美金，代表案例包括百世集团[BEST]、天准科技[688003]、泰坦科技[688133]、鲜丰水果、植护、Ubras等。

乔建华先生毕业于上海财经大学，复旦-MIT联合MBA。



蔡小鹏

2007年加入中国领先的科技门户网站中关村在线，现任中关村在线集团副总裁、中关村在线总经理兼首席内容官。全面负责中关村在线媒体业务的战略规划及日常运营工作。



潘玮哲

PChome总编辑，业内知名意见领袖，长期关注数码、科技及汽车领域。从业10年间参与全球产品发布活动的评选、评论上百场。

关于 BEYOND

BEYOND Expo创立于2020年，成功举办两届，目前已是亚洲最具规模和影响力的国际科技博览会之一，累计招募展商800家，500余位商界创新领袖成为大会演讲嘉宾，现场观众累计超过5.5万人，举办行业论坛150余场，成功诠释国际化的科技交流平台。

BEYOND Expo 2023将在大会规模层次、参会嘉宾的影响力、参与企业的行业跨度、参展商的数量，国际嘉宾和观众占比等多维度再创新高！BEYOND Expo 2023 将在澳门威尼斯人金光会展中心设立近十万平的展区，期待来自全球的世界五百强、大型跨国企业、独角兽创新企业以及新型初创企业超1,000个展商参与，同时BEYOND Expo 2023将举行超百场活动和对接会，期待来自全球的科技创新追求者参加，从企业、产品、资本、产业等全方位融合互动，共同促进亚太甚至全球的科技创新行业发展。

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