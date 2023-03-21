将于 2025 年首次亮相的 BMW Neue Klasse 电动汽车系列将配备全景平视显示器。宝马在其年度商务会议上展示了名为 Panoramic Vision 的显示器。该公司声称这是行业首创，显示器将跨越挡风玻璃并向驾驶员和前排乘客显示信息，这与当前的平视显示器不同，后者仅在驾驶员视野中显示信息。

该汽车制造商声称，今年早些时候在 CES 上展示的i Vision Dee 概念车中预览的全景显示器是“以驾驶员为中心”方法的一部分，因为它允许向乘客而不是驾驶员显示不太重要的信息。宝马开发负责人弗兰克·韦伯在一份声明中说：“我们正在将我们久经考验的‘眼睛盯着路，手放在方向盘上’的口号提升到一个新的水平。”

Neue Klasse（德语的“新类别”）电动汽车以 1960 年代的一款家庭车型命名，这些车型有效地挽救了宝马，并为汽车制造商未来几十年的发展树立了模板。宝马希望电动 Neue Klasse 也具有类似的变革性。宝马表示，将在前 24 个月内发布六种不同的 Neue Klasse 车型，全部基于专用的 EV 架构。这是对宝马目前主要依赖与内燃机车型共享平台的战略的转变。另一个重大转变是使用圆柱形电池和电池组技术。宝马相信这将使续航里程增加 30%，并加快充电速度。

相对于市场而言，Neue Klasse EV 可能不像今天的车型那样昂贵，这符合宝马首席执行官奥利弗齐普塞 (BMW CEO Oliver Zipse) 制造价格合理的电动汽车的意图。在 2022 年的一次采访中，Zipse 表示低端市场太重要了，不能在转向电动汽车的过程中放弃。

宝马计划从 2025 年开始在匈牙利德布勒森的一家新工厂和 2026 年开始在德国慕尼黑的一家现有工厂生产 Neue Klasse 电动汽车。有些还将在墨西哥，即宝马在圣路易斯波托西的现有工厂生产，从 2027 年开始。这将增加从北美采购的原材料，并有可能使他们有资格获得清洁车辆的金融支持。