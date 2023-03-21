根据 data.ai 发布的 2023 年 2 月中国非游戏厂商及应用出海收入 30 强榜单，从大趋势来看，非游戏厂商的表现相较1月比较平稳，尤其是第1名到第15名的变化不大，大多数企业都在榜单中维持了上个月的位置。而变化主要发生在第16名到第30名之间。

2023年2月，中国非游戏厂商及应用出海收入排行榜出炉，非游戏厂商排名前五分别是（按排名先后顺序）为字节跳动、欢聚集团、腾讯、美图和睿琪软件。相比2023年1月，2月份的前五名没有发生任何变化。

在榜单头部的后半段，合合信息科技、赤子城科技、爱奇艺、畅读科技、掌阅科技分别占据了排名的第6位到第10位。同样，相比1月，上述5家企业的排名变化也非常微小。合合信息科技、赤子城科技各上升1名，爱奇艺排名微跌2位，从上个月的第6变为第8。

在榜单中部（第11名到第20名）区间，共有四家企业分别维持了上月的位置，分别是排名11的影笑科技、排名12的小蚁科技、排名14的小影科技和排名15的Renren。

与上月相比，点众科技排名上升了 5 位，该公司的两款产品—— Webfic （图书与工具书类）的收入增幅最大，环比增长 13%。该应用程序自 2020 年 8 月起上市，其收入最高的市场包括美国、菲律宾、韩国、印度尼西亚、澳大利亚。

点众的另一个高增长应用是小說快讀（图书与工具书类），该产品在2月收获了10%的增长率 。该应用自 2019 年 12 月起上市，其收入最高的市场包括台湾和香港地区、马来西亚、新加坡和美国。

TP-LINK 与上月相比上升了 4 位，该公司旗下的智能家居类产品 Kasa Smart 的收入增幅最大，环比增长 274%。该产品自 2015 年 11 月起上市，其收入最高的市场包括美国、澳大利亚、瑞典、新加坡、爱尔兰。

TP-LINK 的另一个高增长应用程序是 Tp-Link Tapo，同样属于生活方式品类。该产品在2月的增长率为 2%，其收入最高的市场包括英国、俄罗斯、韩国、菲律宾、西班牙。

除了点众科技和TP-LINK表现抢眼之外，棒糖科技（Bongmi）也微涨1位，来到第19名。公司旗下的健康与健身类产品——FaceJoy 于2022 年 4 月起上市，在2月份收获了2%的增长，其收入最高的市场包括美国、法国、英国、墨西哥和加拿大。

相对榜单的头部和中部位置，在21名到30名的区域，企业排名发生了不少变化。其中Yingguo和米虫科技分别上升4名和3名，Daily Yoga的排名下降了6位。

Yinguo 的语音聊天产品Falla 在上月增收 1%。该应用程序自 2021 年 4 月起上市，其收入最高的市场包括沙特阿拉伯、土耳其、美国、阿拉伯联合酋长国和伊拉克。

具体到非游戏应用排名方面，TikTok依旧稳居榜首，欢聚集团的BIGO LIVE紧随其后，继续稳坐榜单前两名的位置。合合信息科技的CamScanner相比上月上升以为，来到第三名。WeTV、Webnovel和PictureThis都微升一名，依旧稳定在榜单前十的位置。

相比榜单头部的波澜不惊，榜单腰部的两款应用排名上升明显，影笑科技的InShot攀升4位，字节跳动的CapCut攀升5位，来到榜单的13和17位。

InShot属于照片和视频类应用，本月收入排名第13，较上月上升4。该产品于2014 年 3 月首次推出，月收入增长 15%，主要市场为美国、巴西、英国、德国和印度。

CapCut同属于照片和视频应用的大类，2月收入增长了 33%，排名第17，较上月上升5位。该产品于 2020 年 4 月首次推出，主要市场为美国、巴西、越南、德国、英国。

榜单尾部变化较大，米虫科技的Haochang Party快速攀升9位，来到第22名——该应用是一款卡拉OK的娱乐向App，于 2016 年 12 月首次推出，月收入增长高达 34%，核心市场为台湾地区、美国、香港地区、新加坡和马来西亚。

睿琪软件的CoinSnap: Value Guide在本月表现也非常抢眼，收入增长 27%，上升6位来到第28位。该应用是睿琪软件发布的个性化的工具类应用，主要市场为美国、英国、澳大利亚、加拿大和意大利。