电动跨界车越来越受欢迎，尤其是超大的SUV，但大多数都有一个共同点：两排座椅，有的会加上比较拥挤的第三排座椅。起亚揭开了全新 EV9 的面纱，这款车打破了很多固有的传统设计，给人一种耳目一新的感觉。同时，它也给行业内其它同类型的车型带来了竞争压力。

EV9的外观设计独具一派，优雅硬朗

作为该品牌的旗舰 SUV，EV9在 2021 年通过概念车进行了预览，量产车型非常忠实于原版。它采用大胆、高档的外观，融合了 Opposites United 的设计理念，硬朗的风格相当与众不同。该理念利用自然与现代的不同价值观所产生的创造性张力，打造和谐的整体。起亚的设计师融合了时尚、雕塑般的外形和自信、自信的几何形状的独特组合，打造出一款极具现代感而又优雅宁静的 SUV。

前端带有“数字虎脸”，带有垂直大灯和流动的日间行车灯。它们由雕刻的引擎盖、人造防滑板和宽阔的下部进气口连接。EV9 的轮廓可以说是它的最佳角度，因为柔和的曲线和锐利的线条极具吸引力。前卫的挡泥板和轮拱立即引起了人们的注意，但随后您会注意到更小的细节，例如齐平安装的门把手、涂黑的立柱和“浮动”车顶。Digital Tiger Face 的车身内有两组小立方体灯，与每个前照灯相邻。EV9 创新的“星图 LED 日间行车灯 (DRL)”创造了全新的照明体验，并提供了精致的动画照明模式，这将代表起亚品牌未来 EV 车型的数字虎脸。

它们与具有空气动力学设计和双色调外观的四辐轮相连。设计师还为这款跨界车赋予了一条动感的腰线，该腰线向上超过 C 柱，并具有扩展的镀铬装饰。引人注目的设计通过流畅的尾灯和相当大的扰流板延续到后面。下面，亮黑色包层与银色保险杠形成鲜明对比，旨在让人想起防滑板。动感的三角形挡泥板结构和高度醒目的几何轮拱与机身相结合，将多边形元素统一成一个具有凝聚力的结构，呈现出坚定的外观。齐平的门把手和锥形后车顶线给人一种平稳高效的运动感。车辆尾部，尾门线条简洁利落，细长的尾灯与前车尾的设计相得益彰，彰显出EV9刚毅自信的姿态。

EV9的内饰空间感独特，兼顾智能

起亚表示，这款跨界车将提供六座和七座配置，以“休息室式舒适”的方式为“所有乘客提供宽敞的连接和放松空间”。第二排座椅可旋转 180 度，因此乘客可以与第三排座椅进行互动。这似乎不会留下太多腿部空间，但起亚指出，第三排乘客会发现杯架和充电端口，以帮助他们保持联系和舒适。基于起亚的电动全球模块化平台 (E-GMP)，EV9 的长轴距、低腰线和完全平坦的电动汽车架构有助于为所有乘员创造宽敞的空间，让所有乘客都能在所有三排中享受休息室式的舒适感席位。

设计理念“Technology for Life”确保只创造促进人机之间积极、直观互动的技术和创新——实现新的移动可能性为。这些价值观在 EV9 内饰的打造中起到了举足轻重的作用。它们使起亚的设计师能够优先考虑所有乘客的空间、舒适性和技术，重新构想家庭 SUV 的功能。

将座椅放在一边，EV9有一个“浮动全景仪表板”，其中装有一个宽屏显示器。后者由一个 12.3 英寸的数字仪表盘、一个 12.3 英寸的信息娱乐系统和一个承诺“改善数字体验”的 5 英寸显示屏组成。起亚对此没有多说，但小屏幕似乎专用于空调控制。在下方，我们可以看到带有信息娱乐系统“数字按钮”阵列的灰色装饰。他们加入了极简主义的气候控制和宝马风格的滚轮。其他亮点包括环境照明、独特的中控台和通风的双色调设计。它们由安装在立柱上的变速杆、金属装饰和具有几何图案的扬声器格栅连接在一起。

中控台配备充足的储物空间，包括位于其底部的宽敞隔间。中控台门经过进一步设计，以增加内部空间的整体精致度。EV9 的扩展显示高清视听、导航和远程信息处理 (AVNT) 屏幕营造出丰富的身临其境的体验。它增强了居住者与数字世界无缝互动的能力。在 AVNT 屏幕下方，一系列隐藏式触摸按钮提供启动/停止功能以及 AVNT 和供暖、通风和空调 (HVAC) 控制。

EV9还是起亚在中国首次搭载高速公路自动驾驶系统（HDP）的车型，预计可实现L3级自动驾驶功能。充电方面，在中国市场线下，起亚丰富充电配套服务，除了提供个人家用充电桩设施及安装服务外，起亚将与壳牌合作，建设配备800V快充桩的品牌快充站，电量从10%充至80%仅需18分钟，提供更高效的充电服务；此外，起亚还计划和国内主流充电运营商合作，进一步扩充、完善基础充电网络。

总结：这是款全尺寸的电动SUV。在以往燃油车的时代，这种车型往往受到高端客户的青睐。但另一个层面，这种车型的出货量不是很高，所以需要极大的产品力才能吸引用户。如果做的好，那么则对品牌的加分项提升非常大。当然，EV9的到来，将再次给超大电动SUV提起竞争的门槛，对于其他车型来说是个极大的挑战。至于它会在市场交出什么样的答卷，我们拭目以待。