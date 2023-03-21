OPPO 正式发布“不分昼夜，无论远近”的全新影像旗舰 Find X6 系列，以超光影三主摄引领移动影像进入全主摄时代，帮助每个人在全场景、全时段都可以轻松创作出超越想象的影像作品。

OPPO Find X6 系列第一次定义下一代超光影三主摄的全新标准——每一个摄像头都采用行业领先的大底传感器技术和领先行业的光学设计，广角、超广角、长焦摄像头均可以轻松应对极具挑战的拍摄场景。其中，OPPO Find X6 系列超光感潜望长焦是行业首个采用大底传感器技术的潜望长焦摄像头，第一次让手机长焦可以跨越明暗，开拓出暗光长焦的全新创作场景。Find X6 系列也首次搭载支持计算光影的 OPPO 超光影图像引擎，可以准确地计算出光线、被摄物体和环境的正确关系，让原本只存在于三维世界的光线，首次照进二维照片，为每一幅影像作品还原最真实的光影层次。

OPPO Find X6 系列提供多种配色方案，以及素皮和玻璃两种材质选择，其中Find X6 Pro拥有大漠银月、云墨黑、飞泉绿三款色彩，12GB+256GB版本售价5,999元、16GB+256GB版本售价6,499元、16GB+512GB版本售价6,999元。Find X6拥有飞泉绿，星空黑，雪山金三款色彩，12GB+256GB版本售价4,499元、16GB+512GB版本售价4,999 元。

OPPO Find X6 系列一眼强大的全新设计为卓越影像而生。OPPO 提取专业相机的工业设计元素，将强大的影像性能精密规整地归置于环宇设计之中，呈现最具辨识度的影像符号。

环宇镜圈采用亮面玻璃搭配哑面金属的双层设计，呈现出轻薄的视觉效果。航空铝材质打造的镜圈坚固耐用，外层还装饰有刻度纹理，复刻出经典相机外圈的齿纹设计。镜圈底部点缀的橙色圆点巧妙地传承了单反镜头安装卡扣点的设计，致敬影像历史中的传奇相机。

OPPO Find X6 Pro 包括大漠银月、飞泉绿、云墨黑三种优雅配色。其中OPPO Find X6 Pro 大漠银月采用小羊皮纹理的棕色素皮融合银色玻璃的拼接设计，云墨黑与飞泉绿采用磨砂玻璃材质打造出金属质感。OPPO Find X6 包括星空黑、飞泉绿、雪山金三种配色。其中飞泉绿和雪山金采用磨砂玻璃材质和低闪闪光砂工艺打造，星空黑配色采用镜面玻璃材质。

OPPO Find X6 Pro 正面四曲面屏幕带来 6.82″ 极具沉浸感的视野，同时以出众品质带来极佳的可靠性。采用坚固程度远超传统玻璃面板的最新抗摔玻璃材质，OPPO Find X6 Pro带来4倍于传统玻璃的抗跌落性能。Find X6 Pro 还支持 IP68 级防尘抗水，可抵御常见的意外泼溅。

传统移动影像过度痴迷于在超越人眼所见的极限场景中竞赛——人眼都看不见的极暗场景和人眼都看不清的极远场景，导致用户真正需要的跨越明暗的构图自由却成为行业无人区。

因此目前行业中所有影像旗舰的多摄都只有广角摄像头可以满足用户的需求，但能提供更多构图选择的超广角和长焦摄像头的能力始终未能达到用户预期。

OPPO Find X6 系列首次定义的超光影三主摄，突破手机多摄区分主次的传统，推动移动影像从多摄时代进入多主摄时代。Find X6 系列广角、长焦、超广角三颗摄像头均采用行业领先的大底传感器技术与领先行业的光学设计，第一次让每一个摄像头都拥有旗舰级的光线捕捉性能，从近到远，从白天到夜晚都可以拍出旗舰水平的出彩画质，让创作不再留遗憾。