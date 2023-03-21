即将更名为 KG Mobility 的韩国汽车制造商双龙汽车公布了将于 3 月 30 日在 2023 年首尔机动车展上首次亮相的新款 Torres EVX 的第一批照片，以及大量概念车和量产车。

SUV 以前被称为 U100 项目。Torres EVX 生产名称是 EV（电动汽车）和 X（eXtreme）字母的组合，传达了其冒险精神。由于重新设计的面部代表了 EV 特有的“Powered by Toughness”设计语言的演变，该车型看起来与燃油动力车型不同。

细长的 LED DRL 灯条用六个发光点取代了普通 Torres 的吉普式格栅，这一特征可能会在未来广泛使用，以区分汽车制造商的零排放车辆。保险杠也是 EVX 的独特之处，实际前大灯安装在侧进气口的低处，以及更隐蔽的防滑板。

除了新的合金轮毂外，轮廓与燃油驱动的 Torres 相同。双龙没有向我们展示后端，但暗示了全宽 LED 灯条和后挡板上标志性的凸起，类似于备胎盖。内部也进行了大修，配备了新的双屏数字驾驶舱和仪表板上的木质嵌件。方向盘被带走了，但气候控制的触敏区域不见了。该公司表示，新仪表板“提高了整体可见性”，并将新的用户体验描述为更符合人体工程学。

外观上没有双龙品牌是意料之中的事情，因为该公司很快将更名为 KG Mobility，同时还有经过全面修改的徽标和企业标识。然而，这一变化可能会在晚些时候公布，因为 Torres EVX 在方向盘上保留了双龙徽章。