星巴克中国携手高德地图宣布，双方共同打造的全新零售渠道 ——“沿街取”服务已正式上线。该服务是以顾客为中心设计的崭新体验，京沪两地的顾客纵使身处通勤高峰、繁忙路段也不必下车，打开车窗就能接过由星巴克伙伴（咖啡师）递上的咖啡，获得线上线下无缝融合、高度定制化的流畅体验。

目前，“沿街取”服务已在北京、上海的约150家星巴克门店正式上线。预计未来一年内，全国将有超过1000家星巴克门店提供“沿街取”服务。

“作为一个不断创新的品牌，无论场景多么复杂，我们都会力争让都市人能轻松喝上一杯咖啡。就算在交通拥堵、停车难的大城市，或是在分秒必争的通勤时段也不例外，星巴克愿意为顾客‘多走一步’。”星巴克中国数字创新副总裁张凌云表示，“‘沿街取’服务相较传统的汽车餐厅（Drive-thru）是一个跨越式的创新举措。它不仅拥有传统汽车餐厅 (Drive-thru) 免下车的便捷；得益于高德地图在地理上的精准定位与时间上的精确预估，它能做到体验更流畅、更节省时间，也无需对门店进行大规模改造。我们的顾客打开车窗，就能听到咖啡师的热情问候，接过一杯新鲜制作的好咖啡，正如他们在星巴克门店中所体验到的一样。”

顾客在高德地图App上设置目的地与导航路线后，便可在“顺路搜”页面上找到“沿街取”服务图标，选择沿途合适的星巴克门店下单。取餐点也将被增设为路线中的途经点。根据顾客的地理位置与预估抵达时间，门店内的星巴克伙伴会收到三次系统通知，分别是顾客下单、开始制作、开始送餐。因此，伙伴能做到在确保咖啡品质的同时，提前抵达指定停车点等候。顾客在途中也能收到订单更新的实时语音播报，抵达取餐点后几乎无需等待，就能取走自己的订单。目前，“沿街取”服务已率先在北京100家星巴克门店上线，覆盖了北京主要出行范围。上海也已有近50家门店加入“沿街取”服务。