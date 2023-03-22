综合能源和化学品公司沙特阿美石油公司（Aramco）与国际合同物流提供商DHL Supply Chain宣布签署一项股东协议，在沙特阿拉伯兴建一个新的采购和物流中心，以提高供应链的效率和可持续性。这将是该地区第一个能满足工业、能源、化学和石化领域客户需求的同类中心。

该合资企业的目标是在2025年投入运营，为工业、能源、化学和石化行业的公司提供可靠的端到端集成采购和供应链服务。这家合资企业最初将专注于沙特阿拉伯，并力求扩展到整个中东和北非地区。

该合资企业的目标是在采购和供应链管理以及部署更具可持续性的供应链、运输和仓储解决方案方面实现行业最佳实践。

沙特阿美总裁兼首席执行官Amin H. Nasser表示：“此次合作让两家同样拥有悠久丰富历史的行业领先企业联合起来。通过将沙特阿美卓越的能源、化学品和工业供应链生态系统与DHL世界一流的航运和物流专业知识相结合，我们力求使该采购和物流中心合资企业成为满足客户供应链需求的一站式中心。我们预计，该企业不仅将推进我们两家公司的经济目标，而且还将加速沙特阿拉伯、中东和北非地区的增长。”

DHL供应链首席执行官Oscar de Bok表示：“我们非常高兴宣布与沙特阿美签署这项协议。通过这项计划，DHL计划在整个沙特阿拉伯、中东和北非地区促进其业务运营和物流网络，同时扩大我们的工业足迹。通过与沙特阿美合作，我们力图为这些行业的区域和跨国公司提供强大的国际物流网络，在促进可持续业务活动的同时助力积极的经济增长。”

通过最先进的技术，这家合资公司预计将让众多企业能够降低成本、最大限度地提高效率并利用数字化。这是两家公司多年合作的成果，旨在改变库存和物流管理，扩大业务，创造就业机会，并支持沙特阿拉伯、中东和北非地区的经济多元化。

该合资企业的成立须待监管部门的批准，并需符合其他惯例成交条件。