微软日前为在 Bing 搜索引擎加入了人工智能图像创建器。Bing Image Creator 将由 OpenAI 的 DALL-E 模型“高级版本”提供支持，并将让 Bing 用户通过简单地编写想要生成的内容来创建图像。

“对于 Bing 预览版用户，Bing Image Creator 将完全集成到 Bing 聊天体验中，最初以创意模式推出，”微软消费营销主管 Yusuf Mehdi 解释道。“通过输入图像描述、提供位置或活动等额外背景，并选择艺术风格，Image Creator 将根据你自己的想象生成图像。”

微软还将 Bing Image Creator 带到了 Edge 浏览器中。Edge 侧边栏中将出现一个新图标，允许你在文本输入提示中创建图像。

Bing 具有三种响应模式：创意、平衡和精确。创意模式包括“原创和富有想象力”的回答，而精确模式则倾向于准确性和相关性，以获得更真实和简洁的答案。

微软表示，随着时间的推移，它将增加更多的语言支持。Bing 预览版用户将能够在通常的聊天机器人提示中或通过 Microsoft Edge 访问图像创建器。

微软表示公司正在防止任何滥用。“我们已确保将 OpenAI 的安全措施以及额外的保护措施纳入 Image Creator，”Mehdi 说。“例如，我们已经实施了旨在限制有害或不安全图像生成的控制措施。当我们的系统检测到指令可能会生成潜在有害的图像时，它会阻止指令并警告用户。”