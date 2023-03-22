Polestar 首席执行官 Thomas Ingenlath 预览了正在接受寒冷天气测试的 3、4 和 5 型号电动汽车。最引人注目的是Polestar 4，由于我们只瞥见了即将推出的跨界双门轿跑车，因此它之前一直没怎么露脸。这种情况正在发生变化，因为我们可以看到该车型将比 Polestar 3 更小、更时尚，同时还配备了一个时髦的挡风玻璃，和车顶有一个美妙的结合。

距我们可以看到一个短而倾斜的鼻子和似乎是齐平安装的门把手。它们由一个相对紧凑的线条、肌肉发达的后腰和一个空气动力学优化的后端和全宽尾灯连接在一起。

Polestar最近对这款跨界轿跑车的发布信息不多，但预计它将大量借鉴今年晚些时候推出的 3，其 WLTP 续航里程可达 379 英里（610 公里）。它配备 111 kWh 电池组和双电机全轮驱动系统，可产生 483 hp（360 kW / 489 PS）和 619 lb-ft（840 Nm）的扭矩。客户还可以获得可选的性能包，将输出功率提高到 510 马力（380 千瓦/517 PS）和 671 磅英尺（910 牛米）。

另一方面，Polestar 5 是一款与 Precept 概念相呼应的高性能轿车。该公司已经透露了很多相关信息，该车型将采用新的粘合铝制底盘、800V 架构和双电机全轮驱动系统，目标输出功率为 872 马力（650 千瓦/883 PS）和 664磅英尺（900 牛米）的扭矩。

除了展示原型外，Ingenlath 似乎还对特斯拉和 Twitter 首席执行官埃隆·马斯克 (Elon Musk)进行了调侃。他特别指出，“我们可能缺乏利用 Twitter 发挥优势的艺术，但我们并不缺乏开发出色​​电动汽车和交付产品组合的艺术。”