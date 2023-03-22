全球创意平台Shutterstock日前宣布将与NVIDIA合作，培训定制3D模型，通过简单的文本提示创建生成生成式3D资产。通过首次此类合作，3D模型将使用 NVIDIA Picasso生成AI云服务借由Shutterstock资产进行培训，将文本转换为高保真3D内容，从而将创作时间从数小时缩短到几分钟。

当未来几个月在Shutterstock.com上推出模型时，新NVIDIA支持的生成式AI能力将成为 Creative Flow 的最新功能，这是一个广泛的工具包，旨在推动最无缝的创意体验。文本到3D功能还将在Turbosquid.com上提供，计划在NVIDIA OmniBee平台上推出，用于构建和运营3D工业元宇宙应用。

Shutterstock首席执行官Paul Hennessy 表示：「我们与NVIDIA的生成式3D合作将为下一代3D促成工具提供支持，从而大大降低创建纹理贴图优美和结构化3D模型所需的时间。这种首次合作关系进一步推进了我们的战略，即利用Shutterstock庞大的元数据池将新产品、工具和内容推向市场。通过将我们的3D内容与NVIDIA的基础模型相结合，并使用我们各自的营销和分销平台，我们可以利用巨大的市场机会。」

借助当今的专业软件工具，从零开始构建高质量、详细的3D模型对创作者来说往往是一项具有挑战性和耗时的任务。在创建用作数字孪生的内容时，需要绝对精度，根据模型的具体细节，工作的复杂性可能需要数天甚至更长。通过使用NVIDIA Picasso生成式AI云服务创建定制模型，Shutterstock将帮助3D艺术家创建物件形状，协助物件解包，生成纹理贴图和材料，对于非3D用户，甚至可以制作出能在各种应用和平台上使用的完整3D模型。

NVIDIA开发计划副总裁Greg Estes表示：「生成式AI的变革性能力使软件制造商和企业能够构建使用简单文本提示的工具，创建数字副本、模拟和设计的3D资产，为艺术家节省大量的时间和心力。通过NVIDIA Picasso生成式AI云服务培训定制Shutterstock模型将为开发人员提供一种工具，可以自动化艺术家的大部分繁琐工作，让他们有更多的时间探索新概念并完善自己的想法。」

Shutterstock是负责任AI重点的一部分，并与定制3D模型在Shutterstock平台上的销售息息相关，将通过其贡献者基金（Contributor Fund）对艺术家的知识产权在训练生成技术方面发挥的作用给与报酬。