特斯拉来势汹汹，做为传统汽车巨头大众则是不紧不慢。但市场给出的消息是，如果大众不尽快做出回应，市场份额将逐步失去。大众正式确认该公司将在 2026 年之前推出 10 款新电动车型。结合所有可用信息、谍照和报告，我们将这 10 款电动汽车做一个盘点。大众即将推出的所有电动汽车都将基于升级后的 MEB Plus 架构，与最初于 2019 年推出的当前平台相比，该架构在续航里程、技术、安全性和性能方面都取得了进步。大众汽车的下一步是新的SSP（可扩展系统平台）模块化架构，但在 2026 年之前不会在量产车辆中引入。这十款车不仅对于大众本身很重要，对于整个汽车行业也是个极其重要的参考，提供重要的产品思考。

1：大众ID.3

按时间顺序，第一款 EV 是2024 VW ID.3，于 3 月 1 日首次亮相。该公司称其为第二代，但它更像是紧凑型电动汽车的中期改款。视觉上的变化是温和的，包括外观更锐利的保险杠、车身颜色的引擎盖和前灯/尾灯的全新 LED 图形。在内部，大众提高了感知质量，添加了更多可持续材料，并在重新设计的仪表板上标配了更大的 12 英寸信息娱乐触摸屏。ID.3 配备后置电动机，可产生 201 马力（150 千瓦 / 204 PS）和 58 或 77 千瓦时锂离子电池组，根据配置提供长达 339 英里（546 公里）的续航里程。

2：大众ID.7

接下来是2024 VW ID.7，它计划于 4 月 17 日在上海车展上首次亮相，同时在德国和美国举行平行发布活动。这款电动轿车将与特斯拉 Model 3 和其他类似尺寸的车型竞争，希望在包括中国、欧洲和北美在内的主要市场分得一部分销售份额。

2022 ID.Aero 概念车的量产版在拉斯维加斯举行的 2023 年消费电子展上进行了预览，将其略微低调的造型特征隐藏在花哨的迷彩包装下，但完全暴露了其内部结构。后者配备了一个 15 英寸的独立式信息娱乐触摸屏、一个更小的数字仪表盘、一个增强现实平视显示器以及用于空调系统的数字控制“智能通风口”。如果您想知道触控式方向盘按钮的存在，大众最近承诺将在其所有车型中取消这些按钮，但这将在稍后作为车型年更新的一部分发生。大众没有公布 ID.7 的技术规格，但承诺其电动续航里程可达 700 公里（435 英里）。这很可能接近当前电池技术和容量的 MEB Plus 架构的极限。

3：VW ID.3 GTX

接下来的两款 EV 首次亮相将是 ID.3 和 ID.7 的以性能为中心的运动型号，可能称为 GTX。虽然据报道大众正在考虑放弃 GTX 铭牌并用 GTI 取而代之，但我们不知道这个决定是否已经做出以及是否会立即生效。2021 VW ID.X Concept预览了更热门的 ID.3，该概念车具有运动型外观和内饰风格。

根据信息，ID.3 GTX 和 ID.7 GTX 将采用更强大的双电机动力总成，可产生 345 马力（257 千瓦/350 马力）的功率。稍后，此设置有望被ID.4 GTX 和 ID.5 GTX继承，在当前 295 hp（220 kW / 299 PS）的功率输出基础上进行改进，并为它们提供更好的性能数据。请注意，大众还在开发其部分电动车型的成熟 R 型号，因为性能子品牌将在 2030 年之前仅使用 EV。我们尚未了解哪些车型将获得 R 待遇，但肯定会与较小的 GTX（电动）、GTI（汽油）、GTE（PHEV）和 GTD（柴油）衍生产品相比，拥有更多动力并提供更极致的性能。

4：2025 大众 ID.7 旅行车

2024 年，大众预计将展示 ID.7 的旅行版车型，进一步扩大其 EV 系列以涵盖新的细分市场。2019 年大众 ID密切预览了与燃油动力帕萨特 Variant 相同的零排放，也将获得新一代Vizzion概念的设计元素。当它出炉的时候，它将作为 SUV 的旅行版本的替代品，提供类似水平的实用性，同时反映 ID.7 轿车的技术规格和设计。

5：ID.4 和 ID.5 的改款

明年将轮到 ID.4 进行生命周期中期更新，密切相关的 ID.5 coupe-SUV 可能会在 2025 年推出。这正好是他们首次亮相四年后，符合大众汽车的战略。改款后的 SUV 预计将获得与 ID.3 类似的升级，包括改进内饰的质量和设计及使用的材料。

6：大众 ID.2

全球买家最期待的首发之一是最近通过ID.2all 概念预览的 EV 车型。目前尚不清楚 2025 年推出的量产版本是称为 ID.2 还是采用更怀旧的 ID.Golf绰号。更重要的是承诺的起价为 25,000 欧元（27,000 美元），让更多的买家可以买到。

具有原始高尔夫造型参考的 EV将位于大众系列的 ID.3 下方。4,050 毫米（160 英寸）的长度与燃油动力 Polo 相似，但其 MEB 基础的平台导致了宽敞的高尔夫大小的容积。在内部，10.9 英寸的数字仪表盘和 12.9 英寸的信息娱乐触摸屏具有复古风格的图形选项，而行李箱容量为 440 升（15.5 立方英尺）。

该概念车配备了一个可产生 223 马力（166 千瓦/226 马力）功率的前置电动机和一个续航里程为 280 英里（450 公里）的未指定电池。这些已经是相当令人印象深刻的规格，但大众官方证实他们正在开发 ID.2all 的性能型号，后者将是前轮驱动，自豪地佩戴着 GTX 或 GTI 标志。

7：2027大众ID.1

如果您认为 ID.2 将是最小和最便宜的大众电动汽车，那可不一定。该汽车制造商确认了一款价格更实惠的产品，起价低于 20,000 欧元（21,100 美元）。可以称为 ID.1 的城市 EV 将作为 e-Up 的替代品！提供更宽敞的内部空间和更大的续航里程。虽然量产版预计将在 2027 年左右首次亮相，但我们不能排除预览版概念比这更早出现的可能性。

8：城市电动汽车跨界ID.2x

在较小的细分市场中有两款掀背车（ID.1、ID.2），大众汽车将在某个时候需要在其产品线中添加另一款 SUV。尚未命名和未经证实的车型通常被称为 ID.2x，最终可能会取代燃油驱动的 T-Cross 和 T-Roc duo。

与掀背车相比，预计离地间隙会增加，车身会更大，从而导致更高的座椅位置和更具冒险精神的姿态。这些功能将使大众能够以与其低矮的兄弟姐妹相比更高的价格提供它，尽管共享他们的大部分基础配置。

9：紧凑型 EV 跨界车ID.3X

最后但并非最不重要的一点是， 大众已正式确认ID.3 尺寸的跨界车位于 ID.4 下方。大众首席执行官谈到了与旗下相关的 ID.3 相比截然不同的外观设计，从而在 VW 系列中带来更大的差异化。这款跨界车预计将于 2026 年底亮相，但尚不清楚它是否会被称为 ID.3X。可能会是Tiguan铭牌的替代。

大众汽车已承诺到 2033 年在欧洲仅使用电动汽车，这比法规有效禁止在旧大陆销售内燃机汽车早了两年。该公司将继续在北美和中国销售内燃机汽车一段时间，但最终也将只在中国销售电动汽车。

10：ID.BUZZ

您对上述任何 EV 首次亮相感到兴奋吗？最新的是VW ID.BUZZ 引起公众最热烈反响的。说到这，小型货车的长轴距美国规格版本将于 2024 年到货，ID . Buzz California露营者在本世纪下半叶紧随其后。至于这款车最终会以什么型号进入中国市场，还有待观察。

总结：十年前，特斯拉是一个只有一种型号的汽车异类，并且宣扬零排放卖点，普通购车者还没有准备好。但在 2023 年，那些购车者和其他汽车制造商都非常重视特斯拉。如此严峻的局面必须面对，以至于原本最大的汽车制造商大众，正在向电动汽车项目投入巨大的资金，以跟上这家美国新贵的步伐。

大众公司已宣布将在五年内花费 1800 亿欧元（1910 亿美元），其中三分之二的资金将用于开发新 ID 等汽车的电动和数字技术。这样的巨大转型，必然对整个行业会造成巨大的影响。而做为中国的汽车制造商，则要做好市场冲击的准备。