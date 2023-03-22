福特发布了一款全电动福特探索者，据称这是新一波“深植于福特美国血统的大胆、标志性电动汽车”浪潮中的第一款。

这款 European Explorer EV 正在福特位于德国科隆的工厂生产，该工厂之前生产过 Fiesta 微型车。它是在大众汽车的 MEB 平台上设计的，该平台旨在用于数百万辆负担得起的电动汽车。福特似乎还为车辆设计了自己完全不同的内饰和界面——这也许是一个积极的因素，因为大众的界面和软件一直是 ID.4 和仅限欧洲的 ID.3 推出过程中的痛点。

考虑到 Explorer 使用了神圣的福特徽章，并且它的组装到目前为止一直是该汽车制造商欧洲业务的核心，这是一个旨在批量生产的重要市场准入。福特已经确认在欧洲推出第二款基于大众的电动汽车——运动型 Puma 跨界车的电动版本——这将有助于将福特基于大众车型的销量在六年内推高至 120 万辆。这是对欧洲 10 亿美元投资的一部分，目标是到 2030 年在欧洲推出全电动汽车。

Explorer 本质上是Volkswagen ID.4的双胞胎，但设计师做得很好，使这款车型看起来更直立，更像 SUV，但其表面符合空气动力学。ID.4 的尺寸与已经在欧洲限量销售的 福特野马 Mach-E非常接近。

它将提供单电机后轮驱动或双电机全轮驱动版本。尽管福特尚未透露有关加速、续航里程、效率或其他性能基准的任何细节，但大众 ID.4 以 201 马力的单电机布局开始，而高端车型则具有 295 马力的双电机输出——电池容量从 58 kwh 到 77 kwh 不等。ID.4 目前提供的续航里程可达 280 EPA 英里，但欧洲采用自己的 WLTP 评价系统，其配置的续航里程更高。

在欧洲，福特表示该车型将提供 Explorer 和 Explorer Premium 版本，起价低于 45,000 欧元（48,500 美元）。根据国家/地区的不同，购买激励措施将有助于降低有效价格。

大众的 MEB 具有即插即用功能，当插入许多公共充电网络之一时，允许通过车辆识别支付详细信息。福特表示，Explorer 将在短短 25 分钟内从 10% 充电至 80%，并将提供预调节功能。

在技​​术方面值得注意的是，Explorer 包括一个新的可移动 15 英寸触摸屏，品牌为 Sync Move，可以上下滑动以显示后面的储物柜存储空间。有两个智能手机的无线充电，以及无线 Apple CarPlay 和 Android Auto，以及一个“完全连接的信息娱乐系统，带有适合内部的音频。”它还将包括一个先进的驾驶员辅助系统，具有辅助车道变换和按摩驾驶员座椅。