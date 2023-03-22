大型新能源智能矿卡公司铱钼科技近日完成超亿元人民币A轮融资，由老股东祥峰投资领投，东方嘉富跟投。一苇资本担任本轮融资独家财务顾问。本轮资金将用于铱钼大型智能矿卡底盘、控制系统和智能化系统的持续研发，以及EM165和EM185的研发、制造和测试。

铱钼科技成立于2021年8月，是一家新能源智能工程机械公司，面向全球矿山客户提供大型新能源智能工程机械产品及运力服务。公司主要产品是大型新能源智能矿用卡车，可以适用于矿山、港口、大型工程等非公路封闭运输场景。

2022年上半年，铱钼科技宣布获得数千万元的天使轮融资，自主研发出了国内首台纯国产化的200吨级巨型智能矿卡EM200，打破国外行业巨头对高端产品的技术垄断，而国内同行的产品主要以105吨以下宽体自卸车为主。

祥峰投资管理合伙人夏志进表示：过去一年，我们看到矿用设备新能源化、大型化趋势明显在加速，除煤炭外，全球金属需求将在未来10年内增长4倍，采矿业降碳减排的压力突出。铱钼在过去一年里技术与商业化进展超越预期，验证了200吨新能源矿卡与一系列井下设备的可靠性与经济性，相信铱钼作为新能源工程机械新势力将为矿山降本增效、降碳减排创造重要价值。

东方嘉富创始合伙人徐晓表示：在矿山对安全问题重视程度日益提升，矿山招人难、招人贵的背景下，矿用自卸车大型化、电动化、智能化的需求也日益迫切。铱钼智能抓住行业机遇，创新性采用分布式驱动技术与电液协同转向技术，打造新一代智能底盘平台，填补了国内宽体自卸车与进口巨型刚性矿卡之间的空白。