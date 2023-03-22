

BEYOND 2023将于5月10日-12日和大家在线下见面，依旧持续关注三大子品牌：可持续发展、生命科学、消费科技三大板块，将在澳门威尼斯人金光会展中心设立近10万平米的展区，为消费科技、生命科学、可持续发展领域的创新企业打造精彩纷呈的舞台，同时提供最专业的产品展示平台、品牌宣传、合作对接等解决方案。BEYOND Expo 2023将有来自全球的世界五百强、大型跨国企业、独角兽创新企业以及新型初创企业超1,000个展商参与，预计吸引20000+科技爱好者到场目睹展商风采！

目前BEYOND展位预定面积已超60%，剩余展位火热预定中！

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在过去两届BEYOND Expo中，凭借专业化的展商服务、强大的媒体传播资源、现场超嗨氛围、极具前瞻性的专业分享受到了全球广泛关注，业界好评连连。今年BEYOND组委会将持续为参展企业设立多种花样活动，新品发布专场、DEMO DAY、BEYOND Awards……通过更高效更直观的线下沟通及体验，高效实现产品推广，同时借助BEYOND媒体资源，提升品牌影响力和塑造企业形象。

全球首发新品集结，

最顶配资源助力新品出圈

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今年BEYOND再次和大家在线下见面，各大参展企业都表现出极大的热情，将携带自身的最新黑科技重磅亮相，众多新品蓄势待发！BEYOND组委会特别策划新品发布专场活动，定于5月10日开幕式后举行，作为本届博览会最具亮点活动之一, BEYOND组委会将为参与新品发布专场的展商提供最优质的服务，提供最豪华顶配剧院会场，360度无死角助力新品全球发布；海外媒体预计占比50%以上，全面助力新品国际化传播；官方线上线下全渠道鼎力支持，覆盖15w大会核心受众群体。我们期待在新品发布专场中和来自全球的专业媒体及买家共同见证各大新品的诞生，希望看到更多令人兴奋的科技产品。

充分展现企业最前沿科技项目，

搭建科技创新企业与资本链接网络

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创新路演作为转化成果展示和科技创新资源对接的重要平台，BEYOND 组委会希望通过创新路演让更多的初创企业找到更多的合作机会，将邀请全球顶尖投资人和投资机构参与本届DEMO DAY，覆盖全球资本网络。在过去两届DEMO DAY中，淡马锡、高瓴资本、IDG资本、深创投、EURAZEO、光速中国、Gobi Partners、Andreessen Horowitz、创新工场、五源资本、光大控股等投资机构集中亮相，助力初创企业快速成长，激发市场活力。

路演结束后，场地将开放给投资人与企业进行一对一交流，促进全球科技生态与资本的交流合作，所有参加路演的企业均可参加，与投资机构代表一对一沟通。企业可通过官方APP和参会名牌识别身份，获得活动参与资格。

科技向善，

充分释放科技创新及科技影响力潜力

BEYOND Expo 2023依旧设置BEYOND Awards，包括BEYOND Awards 创新大奖和BEYOND Awards 影响力大奖两部分。BEYOND Awards 通过四大榜单–生命科学创新大奖、可持续发展创新大奖、消费科技创新大奖、影响力大奖，发掘全球创新技术和企业，发现和鼓励各行业领域中拥有杰出表现和社会影响力的个人或科技公司的产品及服务，向全球各界展示科技创新和科技影响力的无限可能。此外BEYOND Awards 2023福利升级！参展企业均可报名申请！



参展企业报名BEYOND Awards 2023特别通道

300家海内外媒体多维度参与报道

助力企业全球化传播

大会将邀请全球近300家媒体参与，为大会带来全面深入的报道。BEYOND组委会将在大会期间带领媒体走访相应展位，展商向专业领域媒体伙伴展示企业前沿科技创新产品，让媒体伙伴全方位了解企业最前沿的科技理念与品牌文化，同时将安排媒体与展商采访，与参会企业深度沟通和对接，并参与到大会各项活动中，促进与会企业的全球化传播与宣传。

部分英文媒体参与名单 （排名不分先后）：CGTN, Reuters, Bloomberg, CNN, Yahoo HK, Time Magazine, TechCrunch, Engadget, SCMP, Nikkei Asia, Techsauce, Jumpstart Media, Caixin, e27, DealstreetAsia, VietCetera, WHub, The Edge, TechShake, AHEAD ASIA, DailySocial, Teman Startup, The Story Thailand, Channel News Asia (持续更新中)；

部分中文媒体参与名单（排名不分先后）：中央电视台、人民网、新华社、中国网、环球网、每日经济新闻、腾讯科技、新浪科技、网易科技、凤凰科技、南方日报、羊城晚报、澳门日报、动点科技、36氪、钛媒体 (持续更新中)

*所有媒体以到场为准

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BEYOND将为参展企业构建⾼效、精准的展示平台。

关于 BEYOND

BEYOND Expo创立于2020年，成功举办两届，目前已是亚洲最具规模和影响力的国际科技博览会之一，累计招募展商800家，500余位商界创新领袖成为大会演讲嘉宾，现场观众累计超过5.5万人，举办行业论坛150余场，成功诠释国际化的科技交流平台。

BEYOND Expo 2023将在大会规模层次、参会嘉宾的影响力、参与企业的行业跨度、参展商的数量，国际嘉宾和观众占比等多维度再创新高！BEYOND Expo 2023 将在澳门威尼斯人金光会展中心设立近十万平的展区，期待来自全球的世界五百强、大型跨国企业、独角兽创新企业以及新型初创企业超1,000个展商参与，同时BEYOND Expo 2023将举行超百场活动和对接会，期待来自全球的科技创新追求者参加，从企业、产品、资本、产业等全方位融合互动，共同促进亚太甚至全球的科技创新行业发展。

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