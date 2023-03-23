近日，GPT-4的震撼发布点燃了产业对AI的想象力，微软把GPT-4模型装进Office套件推出的Microsoft 365 Copilot则让大众对内容生产力的革新有了更直观地认识，AIGC带来颠覆性变革的愿景正逐步迈向现实。在以生成式AI为代表的AI2.0时代，企业数字化转型步伐将加速迈进。通过第一时间与微软合作接入GPT-4，软通动力打造iPSA Copilot，将面向多行业领域的数字化转型提供知识图谱服务。

iPSA Copilot已发布内测版本，其具备聊天、问答以及文本生成、图片生成、自动文摘、语言翻译等功能。iPSA Copilot还通过fine-tune高阶功能，用软通动力自身数据对模型微调，训练出定制模型，为内部员工提供服务。这将是在数字化专业服务领域发挥GPT-4多模态能力的一次关键探索，软通动力希望通过深度结合AI能力，释放多年来在数字化服务领域的深厚积累，成为企业数字化转型的首选伙伴和首席顾问。

以在工业元宇宙方面的应用为例，通过接入iPSA Copilot，可以实现对任意空间场景的图像进行语义分割，自动生成建筑、室内、产线的场景模型，生产3D空间模型的数字资产，从而实现快速、高效、精准的企业元宇宙场景构建，助力智能制造高质量发展。

生成式AI赛道浪潮已起，但远未到达巅峰，软通动力将持续加大在AIGC领域的投入，iPSA Copilot会继续接入文心一言以及其他领先模型。随着完善程度逐步加深，iPSA Copilot将不断提升软通动力智能客服、工业元宇宙、业务智能化、数据智能等的服务能力，同时，结合iPSA Copilot、行业特性以及软通动力的服务优势，通过联合创新的方式，加速开拓在法律服务、财务服务、营销服务和客户服务方面的业务，助力企业降本增效，为客户提供数字化转型的新价值。