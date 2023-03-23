去年晚些时候，在日本金融巨头MUFG在对印尼金融科技独角兽Akulaku投资中，MUFG曾表示，“东南亚是MUFG的关键市场和第二本土市场。”现在，在更多日本筹码的到来下，对东南亚，并且尤其是印尼来说，尽管融资寒冬仍未褪去，这片金融科技市场的重要性却也在变得更加不言而喻。

Kredivo Hodlings是东南亚先买后付平台Kredivo及印尼银行机构Krom Bank Indonesia的母公司。该公司近日宣布，已经获得了一笔超额认购的2.7亿美元规模D轮融资。

据悉，本次融资由日本老牌金融巨头瑞穗金融集团的子公司瑞穗银行领投（提供了1.25亿美元），并得到了Square Peg Capital、Jungle Ventures、Naver Financial Corporation、GMO Venture Partners、Openspace Ventures等现有投资者的参投。

去年10月份时，Kredivo Hodlings（当时的名称为FinAccel，现已改名）通过一笔1.4亿美元规模的D轮融资以16亿美元的估值加入了当地独角兽阵营。而在获得本次的新一轮的D轮融资后，Kredivo Hodlings表示其D轮融资已经关闭。

Kredivo Hodlings成立于2015年，并于次年推出了其先买后付（BNPL）平台Kredivo。而尽管Kredivo Hodlings总部位于新加坡，其先买后付平台却瞄准了印尼市场——据介绍，Kredivo目前已经成为了印尼第三方先买后付平台的头部选手（公司在去年时自称为印尼最大和增速最快的先买后付平台）。此外，21年晚些时候，Kredivo也通过与Phoenix Holdings建立合资公司，以此进军越南市场。

另一方面，就Kredivo Hodlings的银行业务Krom Bank而言，这是Kredivo Hodlings于21年起逐步收购而来。

据了解，Kredivo Hodlings在当时收购了当地上市银行Bank Bisnis Indonesia的部分股票，并在随后逐步提高持股比例（截止到22年4月，Kredivo Hodlings的持股比已达到75%）。同时，Kredivo Hodlings也把这家银行的名称改成了Krom Bank，而Krom Bank也将随之成为一家基于线上服务的数字银行 （Neobank）。

有消息指出，Kredivo Hodlings计划在上半年期间推出Krom Bank新数字银行应用，并有望在下半年期间向菲律宾和泰国市场扩张。

在市场表现方面，根据Kredivo Hodlings提供的数据，Kredivo的获批用户规模已与印尼信用卡持卡人的数量相当，而该公司也表示计划在未来一两年内超过这一数字。有数据指出，印尼市场中流通中的信用卡大约有1500万至1600万张。不过，有调查发现，大多数印尼信用卡持卡人会拥有两张信用卡，因此当地的唯一持卡人的数量可能只为上述规模的一半左右。

21年时，该公司曾表示将通过与美国投资机构Victory Park Capital旗下的SPAC公司VPC Impact Acquisition Holdings II进行SPAC合并，以期在美国进行上市（合并后的估值预计为25亿美元）。但到了次年3月，“由于不利的市场状况和两家公司无法控制的流程延期”，该SPAC合并计划最终被放弃。

不过，尽管SPAC计划得到搁置，Kredivo Hodlings表示仍未放弃上市目标。去年晚些时候，该公司的CEO兼董事长Akshay Garg透露，公司将努力在未来12到24个月内走向IPO。

回到Kredivo Hodlings本身。在本次融资中，来自瑞穗的相关人士表示，Kredivo在东南亚拥有出色的业绩表现，能够在通过其深厚的数据合作伙伴关系促进印尼和东南亚的普惠金融发展的同时，保持与银行相当的风险指标，并从中建立高资本效率的商业模式，“非常高兴能够成为Kredivo Holdings的投资者和长期战略合作伙伴。”

值得一提的是，并且也正如文章开头所指出，本次也并非以银行机构为代表的日本金融巨头近期针对印尼的唯一动作。

今年早些时候，MUFG宣布通过自身旗下的一系列机构为印尼市场建立了一支1亿美元规模的基金，并主要聚焦印尼市场中有望与MUFG在印尼收购的一家子公司银行（Danamon）产生协同效应的新兴企业，以为其进行战略投资。

而在此之前，去年12月底，MUFG也对印尼金融科技独角兽Akulaku进行了2亿美元投资。并且除了这笔投资，Akulaku也同MUFG签订了框架协议，使得Akulaku能够与MUFG的东南亚公司在技术、产品开发、融资和分销方面展开合作。

目前，作为全球人口老龄化程度最高以及货币利率表现不甚理想的地区，日本市场能为日本银行机构带来的增长前景显然不能满足它们对自身的期待。而作为东南亚的人口第一大国，并且也是东南亚地区中无银行账户群体最多的国家（换言之，增长潜力最高），在当地数字化进程的不断加速以及双方地缘因素的加持下，印尼金融科技市场所具有的吸引力自然也随之不断得到提升。接下来，随着以瑞穗和MUFG为代表的日本金融巨头在印尼市场的进一步拓展，我们也有望见证更多的日本身影在这片金融科技大海中“押注”下一个未来。