银联国际日前宣布，与香港最大物业管理公司之一启胜管理服务、收单机构好易联达成合作，向业主推出银联二维码账单支付服务。即日起，启胜旗下超10万家物业单位全部支持港澳版“云闪付”扫码支付物业费，业主使用符合银联标准的本地钱包也可享受这一服务。

目前，香港银联二维码受理商户已超10万家，以此为基础，银联国际重点深耕民生类场景，提升持卡人日常支付体验，缴费服务即是重要一环。通过此次合作，业主免去了以往支付物业费时需重复输入电子单号和支付金额的不便，只需用港澳版“云闪付”扫启胜旗下物业费账单二维码即可支付。除物业费外，云闪付App还支持在线缴纳当地燃气、通讯、电费账单，赴内地工作生活的居民也可在APP内缴纳内地社保、税费。

在香港，商户POS终端和ATM已全面受理银联卡，当地累计发行了超3000万张银联卡，“银联”已成为香港居民熟悉的支付品牌。顺应持卡人消费习惯改变，银联国际于2018年推出港澳版“云闪付”，其后累计推动20个本地钱包支持绑定银联卡，越来越多本地居民下载使用，累计绑卡超280万张。以人口匡算，平均每4个香港居民即有1个使用银联移动支付服务。

近年来，银联国际持续完善移动支付生态建设，境外98个国家和地区超1600万商户支持银联移动支付服务，境外30余个国家和地区落地了超过170个银联标准电子钱包。