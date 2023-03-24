连锁便利店7‑11 宣布推出 7Charge，这是其全新的专有EV 充电网络和应用程序，可在美国部分 7‑11 便利店提供方便可靠的快速充电体验，并且即将登陆加拿大。

7‑11 打算通过推出 7Charge 建立北美最大、兼容性最好的电动汽车快速充电网络之一，7Charge 已经在佛罗里达州、得克萨斯州、科罗拉多州和加利福尼亚州的多个地点为客户提供快速充电服务。

7Charge 网络将为 EV 司机提供 7‑Eleven 标志性的便利性和可访问性。7Charge 站点允许客户为任何与普通CHAdeMO或兼容的 EV 品牌和型号充电组合充电系统(CCS) 插头类型兼容的7Charge 应用程序可从 App Store 或 Google Play 下载，或访问 7‑Eleven.com/7charge。

“95 年来，7-11 不断创新以满足客户的需求——随时随地以他们想要的方式提供便利，”7-11 总裁兼首席执行官 Joe DePinto 说。“现在，我们正在再次创新，通过扩大我们的业务来满足客户的需求，为未来……今天的电动汽车驾驶员提供便利。”

7Charge 网络将满足消费者对电动汽车充电基础设施不断增长的需求。通过扩展 7Charge 网络，同时继续使用第三方快速充电网络选项，7‑11 将有能力扩大其网络以满足消费者需求，并为迄今为止无法充电的社区提供电动汽车充电服务。

网络扩展完成后，7-11 将拥有北美最大、兼容性最好的快速充电网络之一，服务于其整个品牌家族（包括 Speedway 和 Stripes 商店）的充电站社区和客户。