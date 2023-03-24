近日，艾克发（北京）生物技术有限公司（简称“艾克发生物”）完成数千万元人民币融资，本轮融资由拾萃资本独家投资，资金将主要用于进一步推动艾克发生物从事空间蛋白组学肿瘤免疫微环境评估临床转化以及与功能蛋白组学研究解决方案的研发和临床产品的应用开发及推广布局等。荒合资本担任本轮独家财务顾问。

关于本轮投资，艾克发生物创始人彭作富表示：空间蛋白组学是指基于组织的不同种类细胞和功能区域的蛋白原位表达谱。将空间信息、细胞类型信息以及蛋白质组数据信息联系在一起，从而深入了解组织空间微环境，更准确地反映特定的细胞功能和状态，发现更精准的生物标志物和新的功能机制。

拾萃资本宁晨曦博士表示：“空间蛋白组学技术（如多重荧光免疫组化）作为肿瘤免疫治疗评估的关键工具，其商业价值近年来在药物研发及临床诊断领域不断得到验证。从长远来看，多重荧光免疫组化因其多靶标，高灵敏度的特性，更有望成为临床病理诊断这一重要诊断板块的技术迭代方向。我们非常荣幸能够与艾克发团队携手，并对艾克发生物在业务拓展过程中收获的极佳客户口碑印象深刻。多重荧光免疫组化平台具备很大的商业潜力，但其商业应用的成熟离不开上下游的携手探索与高效联动。我们相信一家执着于产品品质且重视客户需求的企业能够在这一方向上持续引领浪潮。 ”