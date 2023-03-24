根据Canalys的最新统计，2022 年第三季度，全球个人智能音频设备遭遇第二轮下滑，出货量下降4%，跌至1.136亿部。真无线耳机（TWS）仍然是个人智能音频设备（包括TWS, 无线头戴，无线颈挂）中唯一实现增长的品类，在本季度增长6%，达到 7690 万部。苹果（包括Beats）发布第二代AirPods Pro后，其出货量增长了 34%，市场份额达到 31%，巩固了其市场领先地位。三星（包括哈曼子公司）位居第二，尽管推出了全新Galaxy Buds2 Pro，其出货量仍下降了 15%。印度本土厂商boAt以 5% 的市场份额位居第三，但其增长速度有所放缓，同比增长 50%。小米和Skullcandy分别以 4% 和 3% 的市场份额位居第四和第五。

作为市场领导者的苹果在推出AirPods Pro 2后，为其市场表现打了一剂强心针。AirPods Pro 2在这季度出货量达到 420 万部，占所有AirPods出货量的 20%。尽管三星也推出了最新旗舰机型，但Galaxy Buds出货量下降了 25%，三星面临着与苹果截然不同的局面。Canalys研究分析师金婳（Sherry Jin）表示：“由于Galaxy Buds2 Pro 较晚的发布日期和较高的售价，限制了Galaxy Buds系列产品在第三季度的市场表现和出货节奏。此外，三星在第三季度的捆绑促销活动中也采取了更为保守的策略，以确立其Pro系列在当季的旗舰产品定位。”

2022 年第三季度，TWS在印度的出货量达到了近 1000 万部的新高度，而无线颈挂式耳机的出货量则首次遭遇下滑，降幅高达 20%。TWS产品品类的市场份额首次超过 50%，而整个印度市场的增长率放缓至 2%。Canalys分析师Ashweej Aithal表示：“本土头部厂商积极推广高性价比的设备并开展全面的市场教育，加速市场向TWS的过渡。但从整个市场的个位数的增长可以反映出，当前的市场需求已达到峰值。当市场需求达到峰值时，消费对产品质量的诉求也会逐渐上升，例如追求更佳的音质,更长的续航时间以及主动降噪功能。而面对这种市场变化表现，厂商应该保持敏锐并有所准备，提供质量更好的商品并且调整未来出货量级，使其保持一个比较健康的库存水平。”

2022 年第三季度，索尼、Jabra和JBL（三星旗下的哈曼子公司）等主打音频设备的品牌，采取了跨渠道的积极折扣促销策略来维持出货量水平，因而显著削弱了性价比品牌的市场表现。但即便采用了如此激进的折扣，这些品牌的市场价值却增长平平，这也侧面反映了厂商们面临着不小的宏观经济压力。第四季度，市场表现可能会继续走低。与去年的激进出货量相比，大多数厂商将会更加谨慎，以避免库存水位过高。折扣促销的手段只能在短期内缓解痛苦，厂商必须在保持现有优势的同时，深耕市场并扩大其用户基础，以稳固市场份额并谋求未来的生存空间。