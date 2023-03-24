现代相信自动充电机器人可以帮助使电动汽车充电更容易、更容易获得。这家汽车制造商展示了其原型机器人为Ioniq 6轿车充电的情况。根据随附的新闻稿，现代汽车去年在计算机生成的视频中展示了机器人的设计，但这次它展示了一个正在公司主要研发中心进行测试的工作版本。

该视频显示 Ioniq 6 使用远程智能停车辅助功能倒车进入停车位，该功能已在美国市场的几款现代车型上提供。不过，在这种情况下，充电端口门会自动打开。然后机器人插入充电电缆，使用基于 3D 相机的 AI 算法来控制插入端口。充电完成后，机器人会拔下电缆并向驾驶员的智能手机发送通知。

据现代汽车制造商称，考虑到许多电动汽车充电站都在室外并暴露在天气中，工程师们在现代研发中心建造了一个专用充电站，并在各种条件下测试了机器人。它声称该机器人“被开发为在所有环境中可靠运行，无论充电器位置、天气和潜在障碍如何。”

机器人充电不仅被视为自动驾驶汽车的必需品，而且还被视为使电动汽车适用于行动不便的人的必需品。至少在美国，没有配备可以提供帮助的服务员的全方位服务电动汽车充电站。

市场上已经提出了其他几种自动充电的想法，包括一些涉及机器人充电而不是相反的想法。一家硅谷公司正在增加配备名为 Ziggy 的充电机器人的地点，而中国的爱驰汽车则提供了一种解决方案，其形式是可以通过应用程序召唤的小型机器人。

一些公司提议将机器人充电与无线感应技术配对。Stellantis 正在考虑为 Ram REV 电动皮卡配备移动式感应充电机器人。供应商大陆集团采用略有不同的策略，提出了一个类似的解决方案，但仍然依赖于物理连接。

别忘了Tesla 蛇形充电器，这是一个使用铰接式电线扭动进入汽车充电端口的概念。它于 2015 年首次亮相，对于现实世界的使用来说可能太令人毛骨悚然了。