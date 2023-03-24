Mullen Automotive 仍计划将中国开发的前途 K50 电动超级跑车带到美国，但现在使用不同的名称和不同的组装地点。Mullen 周一在一份新闻稿中宣布，美国版 K50 今后将被称为 Mullen GT 和 GTRS。该公司表示，它还修改了 K50（也称为 Dragonfly K50）的样式，以更符合其他计划中的模型，并应用了动力总成升级，可在声称的 1.95 秒内实现 0-60 英里/小时的速度和最高速度“时速超过 200 英里。”

Mullen 表示将“根据美国标准完成工程设计”，并在印第安纳州米沙沃卡进行总装。该公司在收购失败的电动汽车初创公司 Electric Last Mile Solutions (ELMS) 的资产时，收购了那里曾经用来制造悍马的工厂。ELMS 的商业模式还依赖于使中国市场的电动汽车设计符合美国标准，在这种情况下是一辆送货车。

Mullen 没有讨论在美国推出 GT 和 GTRS 的时间表，但该项目已经酝酿了一段时间。Mullen 在 2019 年纽约车展上展示了古怪、曲线美的 K50，并宣布计划在美国组装 1,000 辆 K50 最初计划在华盛顿州的一家工厂组装 K50 ，但该工厂的计划已被放弃。

Mullen 最初计划在 2021 年将 K50 与一款名为 MX-05 的电池电动 SUV 一起引入美国。此后，它调整了计划，以包括一系列 EV 车型，包括一些商用车。它以购买Coda 的遗体开始了这一旅程——据说 Coda 的某些方面，如公司的电池管理系统，随着 Mullen 的前进而成为资产。

除了这款性能车，Mullen 还计划推出一款五款性能 SUV 和一款可能基于 ELMS 车辆的 Class 1 电动货车，并持有Bollinger 的多数股权。它还计划在印第安纳州建造 Five 和 Bollinger B1 和 B2 卡车，而 Class 1 电动货车将在密西西比州的图尼卡组装。