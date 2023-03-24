日产汽车公司发布了一款原型轿车，集结了大约30个代表独创巧思和大胆创意的设备。这辆采用”拼合”法打造而成的现代生活方式车。该原型车沿袭了日产名车Skyline的设计风格，配备了让用户可以在车内舒适地用餐、休息和娱乐的设备。为了在不影响汽车功能和时尚设计的情况下实现这种用途，日产通过不断试错，选出了合适的设备，并将其与人工智能技术相融合，打造出从外观上无法想象的惊人功能。这款原型车符合人们在现代生活中的日常需求。由于采用的是”拼合”，而不是传统的工程方法，设计团队能够预先设定目标，并以最理想且高效的方式实现目标，从而创造出高于预期的出色作品。

日产移动出行与人工智能实验室的专家团队负责人Tetsuro Ueda表示：”用创新来丰富人们的生活，这是我们一贯的宗旨。但是，创新不仅仅是使用电动化和智能化等前所未有的先进技术，还在于从已经存在的技术中寻找新的可能，并找到进一步提升体验的方法。‘拼合’非常适合我们所说的这种创新。最重要的是，打造原型车对我们来说是一件充满乐趣的事情。这辆现代生活方式车是用一种非常时髦的方式告诉世界，我们可以在轿车里用餐、休息和娱乐。我们认为，‘拼合’法带来的创新在解决可持续性问题上也是很有效的。现代生活方式车只是展示‘拼合’法对制造业影响的第一步。我们将继续探索创新并带来更多优秀的创意之作。”