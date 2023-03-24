以下内容来自Sensor Tower：

手游仍然是各大移动广告平台投放竞争最为激烈的应用类型，2022年1月至2023年2月全球手游广告主要投放在AppLovin、Unity、Admob和YouTube等平台。拯救狗头和火柴人等热门广告素材正助力新游快速获取市场份额。《2023年全球手游广告投放趋势洞察》报告将针对美国、日本、韩国、东南亚和中国台港澳等市场，分析重点手游品类的广告投放趋势和热门广告素材，拆解成功的手游广告投放经验。

AppLovin和Unity仍是手游广告主要投放平台

2022年1月至2023年2月，全球iOS设备手游广告主要投放在AppLovin、Unity、Admob和YouTube等平台，其中近27%的iOS设备手游广告投放在AppLovin平台。安卓设备手游广告集中投放在Unity平台，该平台贡献了高达88%的全球安卓设备手游广告。

视频广告仍是手游广告的主流类型

全球手游广告仍以视频广告为主，2022年1月至2023年2月期间视频广告约占iOS设备手游广告总量的60%。就不同平台而言，Unity和Vungle平台上超过70%的手游广告为视频形式，AppLovin平台全屏广告和试玩广告占比均超过20%，YouTube平台横幅广告SoV达40%。

益智解谜手游广告投放竞争激烈

在美国、日本、韩国、东南亚和中国台港澳市场手游广告中，益智解谜手游广告SoV相对较高，投放竞争更为激烈。其中在东南亚市场，益智解谜手游广告贡献了36%的安卓设备手游广告份额。

日韩休闲手游广告偏好投放Unity平台

在日本和韩国市场，iOS设备超休闲和益智解谜等休闲手游偏好投放Unity平台。

其中日本市场43%的iOS设备超休闲手游广告投放在Unity平台，该平台也贡献了韩国市场43%的iOS设备益智解谜手游广告。

东南亚超休闲手游广告主要投放AppLovin平台

东南亚iOS设备超休闲手游主要投放平台是AppLovin，其SoV高达53%。

YouTube成为中重度手游广告的重点投放平台

无论在日本、韩国、东南亚还是中国台港澳市场，RPG和策略等中重度手游广告中，来自YouTube平台的份额最高。在东南亚市场，近60%的iOS设备RPG手游广告来自YouTube平台，在中国台港澳市场，近一半的iOS设备策略手游广告投放在YouTube平台。

拯救狗头和火柴人主题成手游广告热门素材

越来越多的中重度手游将拯救狗头的休闲玩法加入游戏副玩法中，并通过这类热门广告素材吸引用户下载。其中冰川网络旗下RPG手游《X-HERO》因引入拯救狗头素材，收入和下载量快速进入上升通道。

火柴人爬塔战斗素材热度逐渐攀升，其中来自ONESOFT的超休闲手游《Stick Hero: Tower Defense》，成为近半年以来下载量增长最大的超休闲手游。

构造紧张和抓马剧情抓住用户眼球

Peak Games砖块消除手游《Toon Blast》、Dream Games经典三消手游《Royal Match》和FunPlus 4X策略手游《Stormshot》广告素材均通过构造紧张的角色拯救场景，号召玩家加入游戏。Sensor Tower商店情报数据显示，《Royal Match》是2022年全球收入增长最大的益智解谜手游。

以《Project Makeover》和《Gossip Harbor》等为代表的面向女性玩家的手游，其广告素材常围绕女性主角构造抓马的生活剧情，激发用户同情心。其中合成手游《Gossip Harbor》已成为柠檬微趣旗下2023年第一季度收入最高的手游。