动点出海获悉，新加坡心理健康初创公司ThoughtFull日前宣布，已经在由Shares Healthcare Group（淡马锡子公司）领投的Pre-A轮融资中筹集到了400万美元资金。

ThoughtFull在一份声明中表示，本轮融资也得到了Vulpes Investment Management、The Hive Southeast Asia、以及Grab与Zalora部分创始成员等的参投。

据透露，ThoughtFull计划利用这笔资金进一步扩大其在亚洲的业务。此外，ThoughtFull指出，公司也计划在现有市场地区开展进一步的临床研究，为其定制化心理健康服务提供更多本地化见解。

ThoughtFull成立于2019年，旗下拥有一个名为ThoughtFullChat的应用程序，主要致力于通过该应用将用户与已得到认证的心理健康专业人士联系起来，并于此提供基于视频通话或者文本形式的心理健康指导服务。

在市场表现方面，据悉，自问世以来，ThoughtFull的收入已经得到了30倍的增长，并且尽管在过去一年中经历了市场寒冬，该公司仍获得了10倍收入增长。另一方面，ThoughtFull也指出，公司已经同AIA Malaysia和FWD等保险公司展开了合作，以为后者的企业客户提供端到端的心理健康支持服务。

目前，ThoughtFull的心理健康网络已经覆盖到了全亚洲的57个地区，并得到了来自全球95个地区用户的使用（应用支持11种语言）。

值得一提的是，不久前，另有一家名为Intellect的新加坡心理健康初创公司也获得了一笔新的融资。这笔融资由IHH Healthcare领投，但具体金额并未对外透露。据悉，Intellect成立于2020年，并表示它已为来自全球60多个国家或地区的超300万用户提供了服务。